Verónica y su hija Sofía vendían pan casero en Veracruz y desaparecieron, piden ayuda para localizarlas

Autoridades del estado de Veracruz emitieron fichas de búsqueda para dar con el paradero de dos mujeres, se trata de a Verónica García Hernández y su hija Sofía Valentina Palafox García, a quienes sus familiares reportaron como desaparecidas. De acuerdo con la información compartida por sus seres queridos, ambas se dedicaban a la venta de pan casero en el municipio de Poza Rica, sin embargo, desde el 16 de septiembre no han sido vistas.

Según la denuncia, compartida en redes sociales, la mujer y su hija - una menor de tan solo siete años de edad - salieron de su domicilio el pasado lunes 16 de septiembre, para ir a vender pan casero. No obstante, desde ese día, no regresaron a su casa y no hay información sobre su paradero. Verónica y Sofía solían ofrecer su productos en un negocio de conveniencia muy concurrido, ubicado en la colonia Petromex, del municipio de Poza Rica, en el estado de Veracruz.

¿Quiénes son Verónica García y su hija Sofía Valentina?

La mujer se dedicaba a la venta de pan casero. Foto: especial.

La ficha de búsqueda de Verónica García Hernández detalla que la mujer nació el 4 de diciembre de 1984, por lo que actualmente tiene 39 años de edad. Ella es descrita como una mujer de 1.55 metros de altura, su color de piel es morena clara, tiene cabello negro y ondulado, mientras que sus ojos son color café claro. La última vez que fue vista fue el pasado 16 de septiembre; como señas particulares, para ser identificada, ella tiene una cicatriz en la rodilla derecha.

Por su parte, Sofía Valentina Palafox García es una niña de siete años de edad, quien nació el 13 de septiembre de 2017. De acuerdo con su ficha de búsqueda, la pequeña mide 1.40 metros de altura, tiene ojos color café oscuro, es morena clara, mientras que su cabello es lacio, largo y color negro. Como señas particulares tiene la ceja poblada, nariz chata y boca mediana. Al igual que su madre, la niña desapareció el 16 de septiembre del presente año.

Piden ayuda para localizar a Verónica y a su hija

La niña tiene tan solo 7 años de edad. Foto: especial.

Para dar con el paradero de ambas mujeres, la Comisión Estatal pidió el apoyo de la ciudadanía, por lo que se exhortó a las personas - que tengan información de ayuda - que se comuniquen al número de emergencias 911, o al 228 319 31 87; también se pueden contactar con las autoridades a través del correo electrónico busqueda.veracruz@gmail.com.

Hasta ahora, no hay información sobre el paradero de Verónica García Hernández y su hija. En redes sociales, familiares y amigos de las mujeres han compartido ambas fichas de búsqueda, esto con la intención de que personas que sepan información sobre su paradero, se contacten con las autoridades y ayuden en el caso.

Sigue leyendo:

INAI agradece a Monreal pronunciamiento a favor de discutir la reforma sobre desaparición de órganos autónomos

Microsismo en la CDMX: así es como SkyAlert te notificará en tiempo ¿qué precio tiene la APP?