Hija no reconocida de "El Chapo" se pronuncia sobre lo que sucede en Culiacán y manda fuerte mensaje a "Los Chapitos"

Rosa Isela Guzmán, hija no reconocida del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los enfrentamientos armados que se han registrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La presunta hija de "El Chapo" aprovechó para enviarle un mensaje a quien sería su medio hermano, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mediante el cual le pidió que no involucrara a gente inocente en los enfrentamientos que actualmente se viven desde el arresto del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, alias "El Mayo".

Fue a través de su cuenta de Instagram que Rosa Isela se pronunció sobre la situación en Sinaloa. La hija no reconocida de "El Chapo" aseveró que hay mucha desinformación circulando en las plataformas digitales y negó que sus presuntos hermanos estén atacando a personas inocentes: "Hay muchas, muchas falsas mentiras en las redes. Mucha gente comenta e inventa que Los Chapos andan sacando gente de sus casas y menores, dejen de inventarles tantas mentiras", dijo la joven.

Hija no reconocida de "El Chapo" manda mensaje a "Los Chapitos"

La joven subió un mensaje a sus redes sociales. Foto: @r_ig23

En su mensaje, Rosa Isela también lamentó las afectaciones que han dejado los enfrentamientos en la ciudad de Culiacán, por lo que hizo un llamado a sus supuestos hermanos para que salieran del estado y así evitar más daños a civiles. Cabe mencionar que, actualmente, hay un toque de queda en la ciudad, el cual fue impuesto por los mismos habitantes, esto ante el temor de ser víctimas de los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la gente de Ismael Zambada, alias "El Mayo".

“A mí lo que no me parece es que se anden agarrando enfrente de la gente y más frente a gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a chingadazos que se den con todo pero fuera de Culiacán, se les hace fácil ir a chingar toda la bola allá a Culiacán. Sálganse de Culiacán y dense con todo, si se quieren matar, mátense, pero fuera de Culiacán”, sentenció en su mensaje Rosa Isela Guzmán.

¿Quién es la hija no reconocida de "El Chapo"?

Rosa Isela no ha sido reconocida por el capo como su hija. Foto: @r_ig23

Aunque Rosa Isela dice ser una hija de Joaquín Guzmán Loera, el capo nunca la ha reconocido como su hija. Medios internacionales como The Guardian, han revelado que la mujer cuenta con un acta de nacimiento donde se indica que su madre es María Luisa Ortiz Vergara y su padre es Archivaldo Guzmán, nombre completo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Sin embargo, la esposa de el narcotraficante, Emma Coronel, ha desmentido la información en varias ocasiones.

Por su parte, el abogado de "El Chapo" detalló que su cliente únicamente ha tenido comunicación escrita con la joven, esto a través de una carta. Pero ha detallado que el capo no recuerda a la madre de Rosa Isela, por lo que no la ha reconocido como hija suya. La joven cuenta con una importante presencia en redes sociales, desde donde oferta ropa y artículos con imágenes de "El Chapo" y de "Los Chapitos".

