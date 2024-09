A días de finalizar el sexenio se desató la “maleantada”, dice AMLO por críticas de Zedillo a reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la recta final de su gobierno está desatada la “maleantada” y por eso los ataques como los del exmandatario Ernesto Zedillo.

“Entonces, eso los tiene en una crisis nerviosa, por eso cada vez más ataques, desatan estrategias con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa y con los pseudo intelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, pero no hablaba de México. Y ahora sí vino y se desató. Y así está desatada toda la maleantada”, manifestó.

El presidente atribuyó los ataques al proceso de transformación que encabeza. Foto: Presidencia

En la conferencia de prensa matutina, atribuyó los ataques al proceso de transformación que encabeza.

“Como dicen, en mi tierra por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación y que debemos de continuar de esta manera, porque está bien la economía, porque hay bienestar, porque se ha avanzado en garantizar la paz, la tranquilidad, porque hemos logrado entre todos desde abajo esta transformación”, dijo.

López Obrador dijo que muchos no ven los cambios pero tienen derecho a expresarse, manifestarse, protestar, de disentir porque así es la democracia.

“Aquí hay dos cosas importantes, que lo estamos haciendo, el cambio, de manera democrática, en completa libertad, sin reprimir a nadie”, dijo.

El titular del Ejecutivo Federal afirmó que es mucha la guerra sucia antes había simulación de que las cosas en apariencia cambian para seguir igual.

“Entonces, esta es una transformación que está sentando las bases de un sistema democrático auténtico, verdadero, que no existía, porque todo era fachada, escenografía, simulación. Lo que había era una oligarquía, que es el gobierno de una minoría con fachada de democracia, pero no había un gobierno del pueblo y para el pueblo, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un comité al servicio de una minoría. Y ahora es distinto. Para decirlo de manera sencilla, se ha empoderado el pueblo”, refirió.

“Antes era el poder sin el pueblo, era Kratos sin Demos, la democracia está compuesta de dos palabras, siempre lo voy a estar repitiendo. Demos, pueblo, Kratos, poder. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Y lo que había y lo que quisieran que regresara es el Kratos sin Demos, el poder sin pueblo y eso ya no va a regresar”, agregó.

