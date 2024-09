"Yo no veo por ningún lado el peligro": SEP Sinaloa minimiza inseguridad; escuelas optan por clases en línea

Tras una semana sin clases debido a la violencia en municipios como Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, en Sinaloa, el regreso a las aulas ha estado marcado por un notable ausentismo y descontento de los padres de familia.

A pesar del anuncio de la Secretaría de Educación Pública del Estado de reanudar las clases presenciales, muchos planteles optaron por mantener las clases en línea, priorizando la seguridad de los niños y niñas ante la persistente inseguridad.

Sigue leyendo:

Violencia en Sinaloa dejó 32 muertos: militares refuerzan seguridad con más de 2 mil elementos

Docentes bloquean calles de Oaxaca: exigen el pago de 14 mil horas laboradas

La propia secretaría de Educación Pública del Estado, Catalina Esparza, protagonizó una polémica durante un recorrido que realizó en la Secundaria Técnica número 1, donde ni el personal directivo ni los profesores se presentaron, sumándose a la decisión de proteger a los alumnos con clases virtuales.

En un video en vivo que subió a redes sociales, Esparza mostró el plantel vacío y minimizó la situación de violencia que ha mantenido a gran parte de la población en alerta.

"Desde la Secundaria Técnica número 1 son las 7:20 minutos de la mañana, la escuela luce desierta, no atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores. Les informo que estoy yo aquí, no pasa nada, vengo de El Tamarindo, La Conquista y otras secundarias, ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro", afirmó Esparza, en una declaración que generó una ola de críticas en redes sociales.