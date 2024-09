Sin sobresaltos en toma de posesión de Claudia Sheinbaum, confía Ricardo Monreal

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confía en que no habrá “sobresaltos" en el cambio de poderes el próximo primero de Septiembre. En una visita a la sala de prensa del Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila expresó su confianza de que el pueblo de México quiere que sea una ceremonia tranquila, legítima como fue la elección del pasado 2 de junio.

Nosotros respetaremos todo tipo de expresión, pero obviamente nuestro interés mayor, por la importancia que reviste el 1 de octubre, está siendo cuidado y ensayado.

Reconoció que aunque hay personas que no sienten alegría porque, por primera vez en el país, asuma el poder, la gran mayoría de mexicanos siente gran júbilo por este momento histórico.

“Obviamente, es la primera ocasión en 200 años que ocurre una transmisión del Poder en manos de una mujer, se transfiere de un hombre a una mujer, es la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y hay emoción, hay una actitud de júbilo en la mayoría del pueblo de México, no en todos, pero en una gran mayoría existe ese júbilo y esa alegría por que se ponga la banda presidencial e inicie sus funciones como presidenta de la República Claudia Sheinbaum”, resaltó.

Por lo pronto adelantó que, este miércoles y jueves discutirán en el pleno, las reformas a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y la de la Guardia Nacional. Expuso que la primera recupera mucho los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero es más profunda en la ampliación de los derechos, la autonomía de las comunidades indígenas, el reconocimiento a sus derechos ancestrales y de organización.

“Es muy profunda. Recupera, precisamente, muchos de los acuerdos de San Andrés; otorga autonomía plena a las comunidades para decisiones en materia de recursos, de sus recursos, sólo a través de la asamblea se podrán generar condiciones para inversiones y para proyectos o programas en sus comunidades; si no hay autorización de ellos, no habrá forma”, indicó.

Sobre las declaraciones realizadas por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en torno a la Reforma al Poder Judicial indicó que se equivoca y rechazó que nuestro país se vaya a convertir en una tiranía.

“Creo que no le asiste la razón al expresidente Zedillo. No quiero yo expresar todo el daño que hizo al país. Para mí, no tiene sentido estar hablando del pasado. Yo sí creo que la reforma constitucional en materia judicial es profunda, es única y evidentemente era indispensable para recuperar el déficit de justicia y para atender a los justiciables”, dijo.