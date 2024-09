Ricardo Monreal estima iniciar pronto la discusión de reforma sobre Guardia Nacional

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la siguiente semana se prevé discutir y en su caso aprobar la reforma relativa a la Guardia Nacional, con la cual forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las modificaciones a la Carta Magna propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen como objetivo reconocer a la GN como una de las Fuerzas Armadas Permanentes y otorgarles facultades para llevar a cabo tareas de seguridad pública dará a conocer de manera oficial en el pleno si es que manifestantes en contra de del dictamen al Poder Judicial dejan de manera voluntaria el recinto legislativo en San Lázaro.

A medios de comunicación, Ricardo Monreal dijo que en caso de que no llegue a suceder esto el día miércoles, aplazarán las sesiones, aunque se prevé desde el grupo parlamentario de Morena y de sus aliados del PT y Verde Ecologista, iniciar las discusiones la semana entrante.

“Vamos a esperar que la prudencia y la sensatez retornen a los grupos de inconformes, que no nos dejan desarrollar nuestras funciones como legisladores, vamos a actuar con tolerancia esperando, ya que mañana, podamos entrar a nuestra sede de trabajo, se acordó que si no hay condiciones si no se desaloja mañana voluntariamente dejaríamos de sesionar mañana para hacerlo la siguiente semana”, dijo.