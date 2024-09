Ricardo Monreal espera que bloqueo ciudadano en la Cámara de Diputados sea temporal

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó este jueves que espera que el bloqueo ciudadano a las instalaciones de la Cámara de Diputados sea temporal y pidió a los legisladores no acercarse al recinto para evitar confrontaciones

“Ahora les he pedido a los diputados que no se introduzcan, que no pasen a la Cámara de Diputados que sigue tomada, no obstante que nosotros ya concluimos. Hay aproximadamente 600 gentes que están en las puertas y que no permiten la entrada de nadie, y esto me ha informado resguardo de la Cámara, por lo que he indicado como Coordinador del Grupo Parlamentario y como presidente de la Junta de Coordinación Política que no provoquemos nada, que dejemos que la manifestación de ideas y que este proceso de protestas se lleve a cabo y se respete”, comunicó el legislador.

Sigue leyendo:

Diputados discutirán en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca la reforma al Poder Judicial

Ricardo Monreal: "El Poder Legislativo acatará las decisiones del pueblo y no del Poder Judicial"

Bloqueos en la Cámara de Diputados Foto: Especial

Se discutirá en el Senado de la República

Dijo que esto es lo que está pasando luego de la aprobación en la Cámara Baja sobre reforma es la del Poder Judicial y que está a la espera de que sea tratada y discutida y votada en el Senado de la República como Cámara revisora y después las Legislaturas de los estados si se logra sacar adelante este proceso de mayorías calificadas.

“Por eso es normal las reacciones, es normal las dudas, el escepticismo e incluso la inconformidad de un sector de la población con esta reforma. Siempre que sucede esto en cualquier sociedad en el mundo, genera este tipo de reacciones, porque no todos están de acuerdo con estos procesos de profundización de la vida democrática de un país, pero con el tiempo se dan cuenta que era lo mejor, por eso confiamos en eso”, dijo.

Expresó, respecto al bloqueo, que, no actuarán de otra manera como sucedió con el gobierno siendo el partido mayoritario la oposición.

“Eso sí, quiero pedirle disculpas a los vecinos de las inmediaciones en San Lázaro y también en el Centro de la ciudad, quiero pedirles disculpas a los dueños de establecimientos mercantiles, a las personas que tienen su comercio y que viven de eso, que ahora han visto interrumpidas sus funciones y sus actividades. Espero que esto sea temporal y que pronto recobremos la normalidad por el bien del país”, agregó Monreal.

DRV