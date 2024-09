Reconoce AMLO designaciones de Marina y Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció las designaciones del general Ricardo Trevilla Trejo, como secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Morales Ángeles, como secretario de Marina, anunciadas por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la semana pasada.

“Son nombramientos clave y no se puede equivocar uno en eso. Yo no me equivoqué con el general (Luis Cresencio)Sandoval y con el almirante (Rafael) Ojeda, y ella tampoco se va a equivocar”, sostuvo.