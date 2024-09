"La tragedia más espantosa de mi vida": hombre apuñala a una mujer y sus hijos mientras dormían

Una familia de Puebla vivió una noche de terror, luego de que un hombre ingresó a su vivienda y los atacó sin piedad. El hecho ocurrió en la comunidad de San Lorenzo Almecatla, en el municipio de Cuautlancingo y posteriormente fue denunciado en redes sociales por una joven, supuesta hija de la mujer atacada. De acuerdo con la denuncia, la madrugada del 15 de septiembre, el sujeto entró a una vivienda, donde dormían una madre y sus dos hijos, y los agredió con un cuchillo.

Aparentemente, el agresor era pareja sentimental de la víctima y entró a su vivienda con la intención de asesinarla. Sin embargo, la mujer dormía con uno de sus hijos pequeños, por lo que el menor la auxilió. De igual manera, en la casa se encontraba otra joven, hija de la víctima, quien también se percató de lo que sucedía y salió a ayudar a su madre; las tres personas fueron agredidas por el sujeto, afortunadamente, la familia sobrevivió y ahora exigen justicia.

Así fue como un hombre entró a una casa y atacó a una familia

Según el testimonio de la joven, identificada como Mariana, el agresor ingresó por la noche y sin que la familia supiera cómo: "la tragedia más espantosa de toda mi familia sucedió ayer en la madrugada al rededor de la 1:00 am. Este tipo (Miguel) entró a mi casa mientras estábamos dormidos (aún desconocemos cómo entró). Entró al cuarto de mi mamá desnudo, se subió en ella y empezó acuchillarla", detalló la hija de la víctima en redes sociales, donde aprovechó para pedir justicia por el caso.

Mariana agregó que su hermano menor duerme con su madre, por lo que él presenció la agresión y también fue atacado: "mi hermano duerme con ella, entonces mi hermano despertó se lanzó contra él y empezó a pegarle, el tipo se va contra mi hermano y empieza a picarle sus brazos y la cabeza con un cuchillo. Salgo de mi cuarto para ver porque había tanto ruido saliendo me tira sobre el pasillo de las escaleras y empieza a golpearme en la cara y en mi cuerpo", detalló la joven.

Las víctimas se recuperan de sus heridas; piden justicia

Finalmente, Mariana reveló que su agresor consiguió escapar, pese a que sus vecinos alertaron a las autoridades en repetidas ocasiones: "mis vecinos marcaron muchas veces al 911 y nunca obtuvimos respuesta ¿dónde se tiene que marcar cuando más necesitas la ayuda? Solo espero que se haga justicia por mi familia, aún están hospitalizados", comentó la joven en su red social de X, antes Twitter.

En cuanto al estado de salud de sus familiares, Mariana aseguró que ambos permanecen hospitalizados, pero se recuperan de sus lesiones: "el estado de salud de mi hermano y de mi mamá está mejor, ya están estables. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, de verdad no se imaginan cuánto lo apreciamos". Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el tema, pero - en redes sociales - decenas de personas se han unido para exigir que el crimen no quede impune y que el agresor sea detenido; algunas mujeres incluso lo han señalado también como su agresor, por lo que piden su pronta captura.

