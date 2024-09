La construcción de una rotonda en Tampico genera tensión entre autoridades, ciudadanos y microbuses

La construcción de la rotonda en el cruce de los bulevares Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez Sánchez está generando una problemática cada vez más compleja para los vecinos de las colonias Santo Niño, Fraccionamiento Laguna del Carpintero, Obrera y Frente Democrático, en Tamaulipas.

El problema deriva de las unidades del transporte público que cruzan este punto debido a los cambios de ruta que tuvieron que hacer. Los vecinos aseguran que el paso de las unidades es sin precaución y pone en riesgo a los residentes y estudiantes de tres instituciones educativas que operan en la zona, así lo declaró el edil porteño Sergio Daniel Aguirre Contreras.

Los vecinos amenazan con marchas y hacer bloqueos

Agregó que los vecinos están tan molestos por esta causa que van a bloquear algunas de las calles que se ven invadidas por los microbuses y autobuses de las diferentes rutas, principalmente porque las unidades son guiadas a alta velocidad y sin respetar a los vecinos que ahí viven.

En este sentido, el edil porteño indicó que quiso entrar en contacto con los responsables de la obra de la rotonda, sin embargo no se prestaron al diálogo como tampoco hay una respuesta del gobierno del estado, es decir, de transporte público, ante la amenaza de los vecinos de cierre de las calles por esta causa.

¿Qué calles tienen más problemas en Tampico?

Las vialidades más complicadas son 16 de Septiembre, República de Cuba y Sonora, por donde ingresan los autobuses o salen hacia los otros tramos del bulevar Adolfo López Mateos, es así que mientras no haya trabajos acelerados los habitantes podrían bloquear estas calles hasta que exista una respuesta satisfactoria para ellos.

"Están inundando de autobuses, de tráfico pesado, (la oficina de) Transporte Público no nos está apoyando en nada, los agentes de Tránsito hacen lo que pueden, pero la mera verdad es que ellos se valen, no sé si están protegidos o qué es lo que sucede, pero circulan a velocidades inmoderadas, no hay avance en la obra (de la rotonda), hay un letargo, una completa opacidad, no hay un responsable de la obra con quien se pueda platicar", precisó.

"No quieren respetar a la autoridad municipal, es una vergüenza la forma como están tratando a los ciudadanos de todas las zonas, Fraccionamiento Laguna del Carpintero, Frente Democrático, Santo Niño, entonces ¿qué es lo que sucede?, que no hay un orden, un responsable en esa obra, que diga cuándo exactamente van a terminar, estaba pronosticada que iba a terminar en tres meses y no la han terminado, es una total desatención por parte del Gobierno del Estado que no hayan podido terminar esa obra; no quieren abrir carriles para que pase el transporte de pasajeros, los vecinos están a punto de cerrar las calles", completó.

Dijo además que en las colonias citadas existen planteles educativos, cuyos alumnos están en riesgo por el paso a alta velocidad de las unidades del transporte público, siendo la Escuela Primaria 'Norberto Treviño Zapata', el Jardín de Niños 'Tamaulipas' y la Escuela de Trabajo Social dependiente del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST).