El PRI de Jalisco buscará a la SCJN para declarar inconstitucional de la reforma judicial

Ayer cinco legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron en contra de la aprobación de estas reformas, y aunque de espera que hoy se cite a sesión en el Congreso del Estado, aún no se tiene la certeza de que sean votadas las reformas.

La presidenta del (PRI) en Jalisco, Laura Haro instó a que los demás diputados den a conocer el sentido de su voto antes de que llegue el momento de votar.

"A cada una y a cada uno de los 38 legisladores locales, de todos los partidos políticos. Reconozco la determinación de los cinco legisladores locales que de manera categórica han dejado claro el posicionamiento y la postura de nuestra fracción priista en el Congreso local; llama poderósamente la atención el silencio de las demás fracciones parlamentarias, a excepción del PRI y del PAN qur han dejado claro el sentido de su votación, vemos hoy silencio sepulcral en las demás fracciones parlamentarias".

Pidió congruencia política a los integrantes del PRI. FOTO: X: Laura Haro

Pide a MC, PRI y PAN quitarse las fobias y trabajar contra la reforma

Además, mencionó que es necesario que la oposición se quite las fobias y frustraciones para trabajar en común para defender a México, en un llamado a sumar fuerzas tanto a Movimiento Ciudadano (MC) como a otros partidos y se concrete un real bloque opositor y que no suceda como en el pasado proceso electoral que al no sumarse al bloque, se dividió el voto que podría haber frenado la aprobación de estas reformas.

Pese a que más de 18 Congresos locales del país ya aprobaron las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, aún quedan instancias internacionales a las cuales se va a recurrir por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

PRI se opondrá a la reforma desde distintos frentes

Rafael Covarrubias, secretario del juzgado tercero de Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación, explicó que estuvieron presentes en la Ciudad de México y aclaró que la defensa fue más allá de sueldos o privilegios y que lo que piden es que se respete la carrera de las y los trabajadores del Poder Judicial y que se continuará la defensa de la independencia del Poder Judicial a través de los mecanismos legales internacionales.

"No somos políticos, pero trataremos de ocupar los espacios que se nos abran y nos permitan divulgar el mensaje, queremos que la ciudadanía sepa y conozca lo que el Poder Judicial de la Federación es y representa en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. Yo quisiera dejarles una pregunta, ¿cuántos de los aquí presentes investigaron cuál era la trayectoria de su diputado, de su senador y de su presidente? ¿Lo vamos a hacer con los jueces, ministros y magistrados?", expresó.

Esta mañana, en rueda de prensa, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Laura Haro, confirmó que este instituto político también presentará una controversia de orden constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para frenar las reformas.

Además, explicó que ayer la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (Copal) emitió un posicionamiento en contra de esta reforma, donde se suman más de 70 partidos políticos de 30 países.