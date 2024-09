AMLO evita opinar sobre expulsión de familia Yunes del PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el proceso de expulsión de Miguel Ángel Yunes Linares y de Miguel Ángel Yunes Márquez del Partido Acción Nacional (PAN), lo anterior luego de que se mostraron a favor de la reforma al Poder Judicial.

En la conferencia de prensa matutina declaró que prefiere no meterse en ese tema porque a él no le corresponde y aseguró que le corresponde a ellos resolverlo, pues es algo que se dio al interior del partido político.

AMLO evitó opinar sobre los Yunes Linares y Yunes Márquez. Foto: Especial

“No opino yo de eso, no. No, este, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolverlo. No nos corresponde a nosotros. No nos metemos, no debemos meternos. Eso es un asunto, en primer caso, interno de ese partido”, sostuvo.