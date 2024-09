"No es un reality show": las voces contrarias a la reforma judicial hablan de la ríspida sesión del Congreso de Yucatán

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de Yucatán y posteriormente el Congreso del estado aprobó el dictamen con el cual la entidad se convirtió en una de las que dieron su aval a la reforma que busca cambiar las reglas internas del Poder Judicial de la Federación tanto a nivel nacional como en el local.

La iniciativa fue discutida por los partidos políticos en los que hubo insultos, manifestaciones e incluso empujones entre los legisladores. Pese a las diversas quejas que se dirigieron a la Mesa directiva, las posturas en contra no pudieron hacer nada para que se cancelara la sesión en la que se habló en torno al cambio a la norma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la oposición buscó hacer frente a esta medida solicitando un mayor diálogo, así como escuchar a jueces y magistrados del PJF, la mayoría de votos simple permitió que se aprobara la medida al igual que se dio en el Senado de la República. Los que están en contra de esta medida acusan que este paso se dio casi en fast track y sin el análisis necesario.

De acuerdo con las críticas al oficialismo, no se ha escuchado con atención a los ministros, juzgadores y personas que trabajan en este organismo judicial que opera en todo México. El proyecto de ley, acusan, no ha sido discutido con el tiempo o profundidad necesaria.

Reforma al Poder Judicial avanza en los estados; sigue en VIVO la aprobación

Guadalupe Taddei asegura que primera elección de jueces, magistrados y ministros se realizaría el primer domingo de junio 2025

Así fue la sesión en Yucatán

¿Cuántos estados han aprobado la reforma al Poder Judicial de la Federación?

Tras varias horas de discusión, el dictamen se ha votado a favor de la aprobación de la reforma en la mayoría de los estados de la República en cada unidad local de la Comisión de Puntos Constitucionales de los congresos estatales de las entidades federativas. El camino de esta reforma podría continuar en los próximos días.

Oaxaca. Colima. Guerrero Tabasco. Veracruz. Puebla. Nayarit. Tamaulipas. Quintana Roo. Yucatán. Baja California. Baja California Sur. Tlaxcala. Morelos. Durango. Campeche. Sinaloa.

Pese a las manifestaciones, el Congreso de Yucatán aprobó la moción. FOTO: Congreso de Yucatán

La reforma al Poder judicial federal de AMLO pasó en Yucatán pese a discrepancias y empujones

El diputado Álvaro Cetina, del Partido Acción Nacional, fue uno de los funcionarios que denunciaron ser víctima de agresiones durante la sesión del Congreso de Yucatán durante el pasado martes, el funcionario indicó que hubo diversas irregularidades por parte del oficialismo, a fin de sumar a la entidad dentro de los congresos estatales que aprobaron la reforma judicial.

“Lamentable lo que sucedió el día de hoy, una probadita de lo que es esta nueva mayoría de Morena, que no escucha, que no está abierta al diálogo franco, abierto, directo y que no respeta la democracia”, dijo en entrevista con Raúl Aranda y Judit Díaz.

El diputado aseguró que fue empujado por uno de sus compañeros de Morena, tras solicitar que se le diera la voz a los integrantes del Partido Acción Nacional. Destacó que el grupo en su totalidad está en contra de la reforma judicial, debido a que afectará la impartición de justicia de todo México sin haber hecho el análisis correspondiente y sin haber escuchado a manifestantes ni expertos que se oponen en todas las entidades federativas.

Indicó que hubo irregularidades en la orden de trabajo del día, debido a que esta fue cambiada cinco minutos antes de la sesión. Destacó que tampoco se dejó en primera instancia que se diera a conocer la postura del PAN ante estos hechos.

La medida busca cambiar las reglas dentro del PJF. FOTO: Archivo.

¿En qué consiste la nueva reforma constitucional a la judicatura federal en México, según la oposición?

Cetina indicó que este cambio a la norma legal tiene como fin eliminar la independencia judicial en todo México y a unos días de que Claudia Sheinbaum Pardo tome el poder.

“Nosotros queremos poderes independientes, porque pues eso habla de un Estado democrático”.

Cuestionó a la mayoría morenista de tener prisa por aprobar esta medida para quedar bien con alguien, sin ver la necesidad de escuchar al Poder Judicial con sede en Yucatán.

“Quiero aclarar que los diputados de Acción Nacional no votaron por absolutamente nada, justamente porque no habían condiciones para continuar la sesión. Es lo que se le hizo saber a la presidenta de la mesa directiva, pero ella insistió junto con su mayoría morenista, pues en continuar a pesar de no haber condiciones, a pesar de que los diputados, ahora sí que las de Morena, alzaron la mano sin saber por qué votaron”, dijo sobre la primera parte de la discusión, previo a la aprobación.

La oposición asegura que no se supo ni siquiera por qué se estaba votando. FOTO: Congreso de Yucatán.

¿Qué es la reforma de la ley al PFJ para la oposición?

El funcionario destacó que hace falta realizar un cambio en la norma pero que esto no puede hacerse sin conocer las consecuencias que pueden traer para las personas, así como para la labor que realizan ministros, jueces y magistrados.

En Yucatán, lamento, Morena cuenta con ese requisito. Añadió que el partido está a favor de buscar las razones de la injusticia en México para así acabar con la impunidad, pero destacó que no habrá una solución a la problemática desde la reforma aprobada recientemente.

“No se resuelve con una elección ahora sí popular de los jueces, en lugar de un tema de práctica, de profesionalismo, de técnica, pues quieren someterlo a quién es el más popular. Esto no es un reality show”.

Indicó que aunque se necesite la mayoría calificada a nivel federal para cambiar la Constitución, en lo que respecta a las legislaturas locales, la aprobación de este procedimiento es válido únicamente con la mayoría simple.

Yunes no entendió la importancia de lo que es la reforma al Poder Judicial

Es lamentable lo que pasó ayer en el Senado, donde un senador del PAN, que ha recibido beneficios varios cargos de elección por parte de Acción Nacional, haya votado en en contra. Suponemos todos que que por amenazas o que traen por allá una orden de aprehensión, es la opinión del diputado de Yucatán, Javier Renan Osante.

El diputado habló del caso de Miguel Ángel Yunes Márquez y de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes fueron acusados de traicionar a los blanquiazules para darle a Morena el voto que necesitaba para cumplir con la aprobación en el Senado de la República para la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal, buscada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Los congresos estatales están en busca de aprobar esta medida iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. FOTO: Archivo.

No pudieron dialogar sobre lo que es el PJF, ni sus necesidades

El funcionario comentó que no se pudo votar en torno a la reforma al Poder Judicial durante la sesión del día como corresponde a la norma, debido a que ni siquiera se logró escuchar lo que se estaba diciendo los diputados locales. Destacó que ni el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano no pudieron emitir su sufragio conforme a lo establecido en los protocolos.

Añadió que MC se opone a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que no se ha discutido con la seriedad necesaria. Aceptó que es necesario hacer un cambio en la norma que toque al sistema judicial del país para mejorar la forma de actuar de las fiscalías, los ministerios públicos. Además de esto, dijo que es necesario mantener la autonomía de los tres Poderes de la Unión.

“Esta reforma la quieren hacer a la carrera, apenas hace 11 días entramos al Congreso y al parecer todos están superpreparados, ya leyeron la reforma y la reforma apenas llegó hoy”.

Cuestionó al grupo mayoritario de supuestamente haber tenido solo dos horas para enterarse de lo propuesto en esta medida legal y además incumplir con el mecanismo de convocar a todos los legisladores con 24 horas de anticipación. Dijo además que en la Comisión de Puntos Constitucionales se votó en contra.

No hubo diálogo para debatir sobre lo que propone la reforma judicial en 2024

La diputada Larisa Acosta dijo que la sesión del pasado miércoles demostró una total falta de diálogo, así como de espacios para escuchar a los demás diputados. Comentó que no se permitió a los integrantes del Poder Judicial.

“Una disrupción que que tiene en respuesta a esta falta de de escucharse, que es parte de la democracia también”.

La diputada añadió que dentro de las personas que protestaron se vio a jóvenes que se manifestaron en contra de la pérdida de oportunidad que sería haber continuado con la carrera judicial.

Se prevé que en los próximos días, este tema se debata en los congresos estatales y se termine aprobando. El cambio lo experimentarán los jueces, magistrados y ministros en unos meses.