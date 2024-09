AMLO considera "superficial" calificar a la reforma Judicial como medida dictatorial

“El realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusó que fueron los intelectuales del neoliberalismo los que usaron ese argumento.

-La controversia que se ha dado alrededor de la reforma al Poder Judicial, ¿qué le diría a quienes han mostrado preocupación por una concentración en el Poder Ejecutivo, sobre todo a raíz de la reforma?, se le cuestionó.

Descartó por completo la conformación de una dictadura

-Sí, pues mire, es realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México. Eso no es serio y no lo dice cualquier ciudadano, porque la gente suele tener un instinto certero y el pueblo es sabio, pero lo dicen Krauze y Aguilar Camín, que se supone son de los intelectuales, que tenían el régimen de los más afamados, pero eso no tiene ningún fundamento teórico, conceptual”, acotó.

Criticó que el historiador Enrique Krauze se atrevió a decir que se iba a terminar la República en México después de 200 años.

“Krauze, yo respeto mucho a los ingenieros, pero son muy pocos los que pueden ser al mismo tiempo ingenieros y buenos historiadores”, dijo.

“Entonces, por eso digo, bueno, a ver, Krauze dice monarquía y Héctor Aguilar dictadura. Krauze después le dio pena y también te sumó a lo de Héctor, dictadura, porque si fuese monarquía estaríamos por coronar, ya lo he dicho y lo repito, a Claudia Carlota, reina de México, y si es una dictadura, pues es darle el poder formal y real a Claudia Porfiria, o sea, si es una dictadura”, añadió.

