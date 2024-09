Senado avala en lo general Reforma Judicial

Con el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, Morena, PT y PVEM aprobaron en lo general, la Reforma al Poder Judicial, con 86 votos a favor y 41 en contra del PAN, PRI y MC.

Con esta resolución, se organizarán votaciones abiertas en 2025 para elegir por el voto popular a jueces, ministros y magistrados. El ausente fue el senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, quien no pudo asistir porque su padre fue detenido en Campeche y tuvo que acompañarlo.

Sigue leyendo:

Pide Claudia Sheinbaum calma a oposición

Aclaran ausencia del senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano

Por segunda ocasión: manifestantes intentan irrumpir la Casona de Xicoténcatl por Reforma Judicial

Luego de que manifestantes y trabajadores del Poder Judicial dieron portazo en el Senado para frenar la sesión donde se discutía la Reforma Judicial, los senadores se atrincheraron en la sede alterna de la Antigua Casona de Xicoténcatl para continuar con el proceso legislativo.

Aprueban reforma en sesión caótica

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones de Xicoténcatl, los senadores desahogaron una atropellada sesión.

Gritos, empujones y descalificaciones se vivieron en la sede, donde incluso hubo un intento del PAN, PRI y MC de tomar la tribuna y reventar la sesión con el argumento de que el senador emecista Daniel Barreda estuvo secuestrado en la fiscalía de Campeche, versión que él mismo desmintió por la noche.

Un grupo de senadoras morenistas, con los brazos entrelazados, hicieron una valla para proteger la Mesa Directiva e impedir que la oposición reventara la sesión.

Representantes de MC, PAN y PRI intentaron reventar la sesión. Foto: Cuartoscuro

“La oposición no tiene palabra, se comprometió a un debate de altura, no está nadie privado de su libertad, el senador Barreda cuenta con absoluta libertad. He tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a detener la marcha de esta sesión”, dijo entre gritos el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Los gritos se avivaron luego de que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez anunció su voto a favor de la reforma judicial.

Durante la atropellada sesión, la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, afirmó que con la aprobación de la Reforma Judicial, la 4T extenderá el acta de defunción a la democracia mexicana.

En las inmediaciones de las sedes del Senado, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la reforma. Foto: Cuartoscuro

A su vez, el líder de la bancada de MC, Clemente Castañeda, sostuvo que la República está en horas oscuras, pues está a punto de inaugurar una autocracia. La senadora priista Claudia Anaya Mota dijo que la reforma judicial significa la muerte de la República.

Morena, PT y PVEM insistieron en que la reforma judicial democratizará al Poder Judicial y erradicará la corrupción. En respuesta, Ricardo Anaya aseguró que con esta reforma, Morena tendrá el control total y absoluto de los nombres de los candidatos que van aparecer en la boleta de la elección de jueces, ministros y magistrados.