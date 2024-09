IMÁGENES FUERTES: captan a hombre caminando con un perrito desollado, lo ofrecía para tacos

Un nuevo caso de crueldad animal extrema mantiene conmocionados a los habitantes del municipio Santa María Coapan, en Tehuacán, Puebla. A través de redes sociales, los vecinos de la comunidad denunciaron a un hombre que fue visto caminando con un perrito desollado y sin órganos. Según las acusaciones, el sujeto estaba ofreciendo al animal a distintos puestos de comida callejera, a cambio de unas monedas.

Mediante denuncias, compartidas en Facebook, los habitantes de la zona acusaron que el hombre se estuvo paseando con los restos del animal en las manos. El perrito aparentemente habría sido asesinado, desollado y ya no contaba con órganos; el sujeto se acercaba a las personas y les ofrecía la carne del perro, argumentando que con ella podrían realizar diversos platillos como los tradicionales tacos.

"Me encuentro en Santa María Coapan y anda un señor con un perrito de cuerpo abierto, ofreciéndolo para su venta de carne", se lee en una de las denuncias compartidas en Facebook. A lo que otro usuario de la red social agregó que - el pasado 30 de agosto - él también vio al sujeto caminando por calles del municipio con el animal en sus manos: "a mí también me pasó a ofrecer al perrito y ya no contaba con órganos", se detalla en la otra acusación.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se observa a un hombre - quien viste jeans negros, playera blanca y chaleco gris - caminando por la calle, mientras que en una de sus manos sostiene el cadáver de un perrito. En las fotografías no se alcanza a ver el estado del animal, pero las denuncias sugieren que el can habría sido desollado, tenía ele tórax abierto y no contaba con ningún órgano, esto debido a que el agresor pretendía vender su carne.

Estas son las penas por maltrato animal en Puebla

El artículo 470 del Código Penal del Estado Libre y Soberado de Puebla establece que la persona que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionar dolor sin causa justificada y se cause lesiones que no ponga en peligro la vida del animal recibirá sanciones de seis meses a dos años de prisión, así como una multa de 50 a 100 días de salario mínimo.

Aunque las penas pueden incrementar a una mitad en caso de que las lesiones pongan en peligro la vida del animal. En caso de que los actos de crueldad provocaran la muerte del animal, las sanciones aumentan de dos a cuatro años de prisión como una multa de 200 a 400 días de salario.