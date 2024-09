AMLO y sus 100 compromisos al tomar la Presidencia, ¿cumplió todos?

El 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, ante miles de personas reunidas que celebraban el inicio de un nuevo régimen con la llegada de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) a la Presidencia de México, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que antes de terminar su sexenio cumpliría 100 compromisos de su gobierno, a pocos días de que este finalice surgen las dudas de ¿si logró completar esas promesas?

El 1 de septiembre del 2019, en sus primeros siete meses de gobierno, el mandatario mexicano informó que ya había cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo en diciembre de 2018.

AMLO aseguró que lo conseguido en esos primeros siete meses bastaba para demostrar que el cambio de gobierno no había sido más de lo mismo, sino que estaba en marcha una profunda transformación de la vida pública de México.

Al cumplir dos años como presidente constitucional de México, López Obrador aseguró que ya había cumplido 97 de los 100 compromisos que hizo en 2018.

Hay transparencia plena, derecho a la información y no hay censura. No se violan los derechos humanos; no se reprime al pueblo. No se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico del país”, aseveró AMLO en su discurso de segundo año de gobierno.