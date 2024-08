"El Mayo" Zambada: el líder criminal gastaba una fortuna en este peculiar pasatiempo

"El Mayo" Zambada fue finalmente detenido luego de más de 30 años de trayectoria criminal el pasado 25 de julio en El Paso, Texas en compañía de Joaquín Guzmán López. En base a las declaraciones del abogado de la familia Guzmán, José Luis González, ambos capos se entregaron tras establecer un acuerdo con las autoridades estadounidenses desde hace cuatro años, por lo que desmintió la versión de una supuesta emboscada perpetrada por el "Chapito".

No obstante, el informe sobre las importantes detenciones de ambos líderes del Cártel de Sinaloa no ha sido emitido por el gobierno de Estados Unidos, por lo cual no se cuenta con todos los detalles sobre cómo se desarrolló su captura. "Ya se están tardando", opinó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Evidentemente, ser uno de los cofundadores de la organización criminal más relevante del continente americano supone una masiva cantidad de recursos para traficar drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo, por lo que Zambada habría reunido una estratosférico monto de dinero desde finales de la década de 1990, cuando comenzó a operar el Cártel de Sinaloa.

Zambada se mantendrá en una prisión de El Paso

Margarito Flores, un narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa, reveló en entrevista para LA Times que Ismael solía destinar su fortuna a su ganado. Su pasión por la ganadería lo llevó a derrochar hasta medio millón de dólares por toros de gran calaña. ‘Es un granjero. Un hombre sencillo’”, lo describió Margarito para el medio de comunicación.

Fernando Gaxiola, abogado de Vicente Zambada, hijo del "Mayo", dio a conocer que su padre nunca decidió dejar el campo por completo, incluso con su ocupada agenda para dirigir los planes delictivos. “Le gusta ensuciarse las manos en la tierra y pasa horas recorriendo sus cultivos y cosechas de vegetales legales”, mencionó.

Zambada es acusado de distintos delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos la producción y distribución de drogas sintéticas, portación de armas de fuego, conspiración en el lavado de dinero, así como el asesinato de al menos cuatro narcotraficantes. Al acudir a su primera audiencia en un tribunal federal de Texas, se declaró inocente de los cargos, de modo que se mantendrá en prisión mientras se lleva a cabo su juicio.

Mientras tanto, el hijo de "El Chapo" compareció ante un juzgado de Estados Unidos y de igual forma se declaró inocente ante los cargos. Joaquín se encuentra privado de su libertad en el Centro Correcional Metropolitano de Chicago (CCE, por sus siglas en inglés). El periodista Luis Chaparro difundió su ficha policial, en donde se le observa con una barba crecida y un rostro serio, ataviado con un uniforme color naranja.

