Servando desapareció hace seis días: entró a trabajar, nadie lo vio salir y su celular apareció en una plaza cercana

Días de angustia ha pasado la familia de Servando Salazar Cano, quien lleva seis días desaparecido tras ingresar a su lugar de trabajo en la maquiladora Prime Wheel, ubicada en Tijuana, Baja California. Su esposa, Wendy Bravo, ha hecho un llamado público para solicitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

El trabajador de 35 años de edad fue visto por última vez el 23 de agosto cuando salió a trabajar a la empresa ubicada en la calle Exportadores del Parque Industrial Chilpancingo. Marcó su entrada, pero no hay registro de su salida y su vehículo aún se encuentra en el interior del lugar. Su celular, de acuerdo con reportes, fue localizado en la plaza Santa Anita, ubicada a espaldas de la empresa.

"No sabemos nada, en las cámaras no sale mi marido", lamentó la esposa, en declaraciones recogidas por medios locales.

Fiscalía indaga su paradero

Las autoridades solicitan datos sobre su paradero. Foto: Especial

Ante esta situación, las autoridades han iniciado una intensa búsqueda. El Fiscal Rafael Orozco informó que se ha implementado un operativo especial con agentes trabajando las 24 horas del día para dar con el paradero de Servando. Por su parte, la empresa Prime Wheel ha emitido un comunicado en el que expresa su disposición a colaborar con las autoridades y la familia en la búsqueda.

La desaparición de Servando ha causado también conmoción entre sus compañeros de trabajo y familiares. Sus hijas, especialmente la menor, han manifestado su tristeza y preocupación por la ausencia de su padre.

“Tenemos tres hijas. Mi hija ayer se me puso a llorar, ella está con la cara triste y yo le dije que tienes, me dice nada mamá, pero se le ve la cara triste a ella, la mediana tiene 8 años, hasta que me dijo extraño a mi papá y se puso a llorar, es feo porque ella me está demostrando que lo está resintiendo”, compartió Wendy Bravo a Telemundo.

Infructuosa, la búsqueda en su centro de trabajo

Servando Salazar Cano fue buscado ya en las instalaciones de Prime Wheel en la colonia Cañón del Padre, en Tijuana, donde laboró durante 10 años, pero no fue localizado. Este jueves, la búsqueda se amplió a los desagües aledaños, nuevamente sin éxito.

Ante esto, la familia de Servando Salazar Cano solicitó a la ciudadanía que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con las autoridades o con ellos directamente.