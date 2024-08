Patricia Olamendi exige corrección sobre entrada en vigor de Ley 3 de 3 o advierte acciones legales

Patricia Olamendi, doctora en derecho con especialidad en derechos humanos y fundadora de la organización “Nosotras tenemos otros datos”, demandó una pronta corrección a la entrada en vigor de la Ley 3 de 3, para que se realice a lo largo de este día 29 de agosto del 2024 o en caso contrario advirtió que podría verse obligada a promover otras acciones jurídicas o sociales para que se resuelva este error de manera efectiva.

"Asegura Morena que de ninguna manera se va a ir la 3 de 3 hasta el 2030. Entonces tiene que haber esa corrección y esperamos que esa corrección y ese señalamiento se haga en el transcurso de este día. De otra manera, pues nosotras vamos a promover otro tipo de situaciones jurídicas o sociales", declaró Patricia Olamendi en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones a la Ley 3 de 3. Créditos: Especial

La fundadora de la organización “Nosotras tenemos otros datos” calificó como desafortunadas las modificaciones aprobadas al numeral 11 del apartado C, del artículo 10, en la Ley 3 de 3, porque estas aplazan su entrada en vigor hasta 2030.

Esta propuesta, donde dice el apartado C del artículo 10 entrará a vigor en el 2030, pues genera esta situación de qué pasa con la reforma”, explicó Patricia Olamendi

Señaló que han estado revisando y analizando por qué no se puso una salvaguarda en este transitorio de que no corresponde a la fracción 11 donde está la Ley 3 de 3. Dijo que algunos legisladores le aseguraron que de ninguna manera se tocará la 3 de 3, pero esto no se ve reflejado en el documento aprobado, por lo que espera que haya una corrección.

“Fue un compromiso con la pasada jefa de gobierno, que estará pronto en funciones como presidenta, pero también fue un compromiso con la candidata en ese momento, hoy jefa de gobierno electa, que no se tocaría la 3 de 3”, recordó Patricia Olamendi.

“Nos parece que este error debe de corregirse porque de otra manera, pues dejas a la Ciudad de México, que se supone que es la más avanzada, la que más respeta los derechos, pues sin la protección frente a esta situación”, señaló.

Evocó que la Ciudad de México fue el penúltimo estado en aprobar la reforma en materia de violencia, que evitara a violentadores y deudores alimenticios llegar al poder.

La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de noviembre de 2023 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, Pero una reforma aprobada el día miércoles 28 de agosto del 2024, aplazará su entrada en vigor hasta 2030.