Javier Corral toma protesta como senador tras notificación de una segunda orden de aprehensión

En medio de una nueva orden de aprehensión y los rondines de agentes a los alrededores del recinto legislativo en la Ciudad de México, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral tomó protesta este jueves 29 de agosto como nuevo senador. A pesar de que fue notificado de la acusación, él ya se encontraba en el Cámara Alta.

Los primeros reportes indicaban que a las afueras del sitio se encontraba personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) quienes se encargaron de notificar a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado sobre la situación. Nos referimos a Ana Lilia Rivera.

Javier Corral negó las versiones sobre detención

Pese a ser informado sobre el tema, Javier Corral ya se encontraba en la sesión constitutiva del Senado y, en entrevista con Once Noticias, negó las versiones que aseguraban que ya había sido detenido. “Ha circulado una versión que es absolutamente falsa de que fui detenido. No es así. He estado participando (...) y tomaré protesta como senador de la República”, dijo el exgobernador de Chihuahua.

Minutos más tarde Javier Corral rindió protesta como senador por la vía plurinominal de Morena. En el documento que ha circulado en redes sociales se observa que Corral es señalado por el delito de peculado agravado previsto y sancionado en el artículo 270, fracción I, último párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Exgobernador de Chihuahua denunció a Maru Campos por abuso de autoridad

También se hace referencia a los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto, cuando la misma fiscalía de la entidad trató de aprehender al exmandatario mientras se encontraba en el restaurante "Gin Gin" de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, debido a que Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) no aprobó la colaboración, no ejecutaron la órden de aprehensión.

Por lo anterior y luego de confirmar su toma de protesta, Javier Corral lo hará oficial el próximo 1 de septiembre, cuando el fuero se haga presente y no pueda ser detenido. Incluso, en su intento de detención en la zona centro de la capital denunció el exgobernador a Maru Campos, actual mandataria por conductas constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa.