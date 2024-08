AMLO rechaza diálogo con Ken Salazar sobre reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, esto tras las declaraciones que hizo la semana pasada sobre la reforma al Poder Judicial, pues aseguró que dicho tema le corresponde a los mexicanos.

“Diálogo siempre debe de haber, pero los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros, no pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, es un principio básico y de independencia”, explicó.

–¿Este tema no lo tocaría con él?, le cuestionaron.

— “No, este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país”, expresó.

En la mañanera del lunes en el Salón de Tesorería dijo que no porque México tenga una relación con Estados Unidos con el T-MEC, este se pueda meter a opinar sobre la reforma que propone del Poder Judicial.

“Se andan por las ramas diciendo que porque hay un tratado comercial, nos podemos meter, no, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica-comercial entre las dos naciones”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si las declaraciones de Ken Salazar provocaron algún enojo entre ambos países, el mandatario federal dijo: “No, si no es pleito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación; pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país, esa no es la función de un embajador”.

Continúa paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Por: Gaspar Betancourt

Representantes de varios estados de la república se encuentran reunidos en las escalinatas de la sede San Lázaro del Poder Judicial.

Los miembros de la dependencia expresan su inconformidad contra la reforma a dicha entidad y se movilizan previo a la discusión en la comisión de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados que se realizará el día de hoy.

Cómo parte de las acciones de protesta los manifestantes realizaron una marcha en las inmediaciones de la cámara que finalizó en la explanada del edificio del Poder Judicial, a espaldas de la Cámara de diputados

La zona se encuentra resguardada por elementos policiacos que realizan cortes viales en Eduardo Molina y Sidar Rovirosa.