¡Justicia para Oli!: ¿cuál es el estado de salud de la burrita que fue rociada y quemada con gasolina en Querétaro?

A través de redes sociales se dio a conocer el caso de la burrita Olivia, una equino que fue rociada y quemada con gasolina en Cadereyta de Montes, Querétaro. Su historia se volvió viral desde el pasado viernes 23 de agosto, cuando la asociación protectora de animales Seres Libres realizó una denuncia en redes sociales, en la que pedían justicia para que los agresores del animal fueran detenidos por este maltrato.

En sus redes sociales, Seres Libres compartió que fue un hombre quien agredió a la burrita, esto luego de que el animal ingresó al predio del agresor. En la denuncia, la asociación informó que el sujeto le roció gasolina y le prendió fuego a la equino, ocasionándole severas lesiones en una de sus patas delanteras, la cual se encontraba en un grave estado. Los rescatistas dieron a conocer que Olivia fue llevada a un veterinario donde recibió atención medica.

¿Cuál es el estado de salud de la burrita Olivia?

Luego de dos días de que la historia de Oli se volvió viral, Seres Libres reveló que la burrita tuvo una amputación de la extremidad afectada, esto debido al mal estado en el que se encontraba. De igual manera, la organización pidió el apoyo de la ciudadanía para conseguir justicia para la equino, ya que se encuentra en grave estado de salud: "Olivia va mejorando, tiene el dolor controlado por medio de la canalización y está comiendo un poquito. Su estado es muy grave, hoy se harán todas las valoraciones para ver cómo está internamente", detalló la asociación.

"Olivia ha sido muy valiente y no sólo le da voz a los equinos de México, sino que nos enteramos que este sujeto ha quemado más animales vivos. No vamos a permitir que quede en libertad y si no hay respuesta convocaremos a un cierre de carreteras hasta que veamos a Casimiro 'N' tras las rejas. Es importante mencionar que ya existe una denuncia penal por este caso", agregó Seres Libres en su comunicado emitido en redes sociales.

Buscan que agresor de Olivia sea detenido y enfrente a la justicia

La burrita se recupera de la amputación de su pata. Foto: @sereslibres_mx

Hasta ahora, de acuerdo con Seres Libres, no hay personas detenidas por la agresión contra la burrita Olivia. No obstante, ya existen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado. Cabe mencionar que diversos colectivos animalistas han amagado con bloquear vialidades para agilizar las investigaciones de la dependencia y conseguir el arresto del sujeto señalado por maltrato animal.

En Querétaro el maltrato animal es considerado un delito. El Código Penal del Estado de Querétaro, en su Título Vigésimo Primero, Capítulo I, especifica que las sanciones pueden varían según la gravedad del delito, pudiendo incluir desde multas económicas hasta penas de hasta ocho años de prisión.