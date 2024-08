Personal de seguridad de un supermercado en Puebla lanza extraño líquido contra un perrito; causa indignación en redes

En la ciudad de Puebla, la indignación y el descontento se han apoderado de la comunidad tras la difusión de un video que muestra un acto de crueldad contra un perro en las afueras de una tienda Costco. El incidente, capturado por un transeúnte, revela a un guardia de seguridad de la tienda arrojando un líquido desconocido a los ojos de un perro que descansaba pacíficamente cerca del establecimiento.

El video que subió la cuenta de X, @Hechizero_38 se volvió viral en redes sociales, muestra al guardia acercándose al perro y mojándolo con lo que aparentemente es agua mezclada con alcohol, en la grabación, el denunciante expresa su preocupación y furia, cuestionando la naturaleza del líquido y la acción del empleado.

“Vean a este cab... quién sabe qué sea (el líquido), si es agua está bien, si no... le echó a los ojos directamente. El perrito estaba a un costado de la tienda sin hacer nada. Te estoy grabando porque eso no es agua. Ahí lo lleva, no creo que sea agua, ha de ser un líquido con el que limpian las mesas, así que ha de ser algún tipo de desinfectante. Esto es aquí en Costco, Puebla, señores”, dice el individuo mientras filma el maltrato.