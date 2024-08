Esta es la ciudad mexicana que prohibirá la venta de alcohol después de las 12 A.M.

Hay una ciudad del país en la que próximamente estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, misceláneas y otros establecimientos comerciales a partir de las 12:00 A.M., mientras que los antros, cantinas o bares deberán cerrar sus puertas a las 2:00 A.M., para que media hora después se lleve a cabo el cierre. En el caso de los estadios, la venta de alcohol sería de 10 P.M., a 2 A.M.

Esto luego de que el pasado 16 de agosto se aprobará como parte de una sesión ordinaria. De acuerdo con el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, lo que se pretende con esta medida es la disminución en el consumo de bebidas alcohólicas de los habitantes de esa ciudad, así como brindar una mejor seguridad.

¿En qué ciudad de México se prohibirá la venta de alcohol después de las 12:00 A.M.?

Como se señaló previamente se trata de la ciudad de Puebla donde estaría prohibida la venta de botellas cerradas una vez de la media noche, tanto en tienditas, misceláneas, como cualquier otro establecimientos, derivado de una modificación al Código Reglamentario Municipal (Coremun) en la Ley de Venta y Distribución de bebidas alcohólicas que entrará en vigor en el municipio de Puebla cuando sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Domínguez Sánchez indicó que el ayuntamiento busca mantener el orden en la capital del estado. Respecto a los horarios dijo que son los que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ha señalado.

¿Cuáles serán las multas?

De reformarse el Código Reglamentario Municipal (Coremun), también se podría modificar el Código penal por lo que podría considerarse un delito y recibir multas a quien continúe con la venta, distribución y suministro de bebidas sin el permiso o fuera de las horas establecidas. Los infractores podrían recibir multas de entre 10 mil 857 pesos y 108 mil 570 pesos, así como de seis meses a seis años de cárcel.