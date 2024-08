Confirman desaparición de Nueva Alianza en el Estado de México

La liquidación de Nueva Alianza en el Estado de México (NAEM) quedó firme y se extinguirá como oferta política luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no aceptó el juicio de revisión constitucional.

Se trata de la última instancia a la que pudo recurrir el instituto turquesa, a cargo de Mario Cervantes Palomino. En la sesión del pleno de la Sala Superior del TEPJF se determinó considerar como no actualizado el requisito especial de procedencia.

De acuerdo con los cómputos finales a diputados locales, NAEM obtuvo apenas 118 mil 726 sufragios, equivalente a 1.46 por ciento de la votación total emitida, menos de la mitad del umbral establecido por la ley para preservar su registro. En la votación final de los ayuntamientos obtuvo 275 mil 410 sufragios, es decir, 3.45 por ciento, con lo que triunfó en Almoloya del Río, Amanalco, Otzolotepec y Texcalyacac.

Por ello, el 10 de julio el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó su liquidación ante impugnaciones presentadas por sus ex aliados, por lo que se confirmó que no alcanzó el porcentaje en diputaciones para mantener su registro y declaró como omiso al árbitro electoral por no actuar.

Un largo proceso judicial

El 16 de julio, la autoridad electoral acató la resolución y designó a un interventor al NAEM para que vigile los recursos y bienes como parte de su proceso de liquidación. El partido político impugnó ante la Sala Regional Toluca del TEPJF, pero el 3 de agosto el órgano jurídico respaldó su extinción.

La autoridad nombró a un interventor para la liquidación de los bienes del partido. Foto: Gerardo García

Esa resolución cobra relevancia porque en la elección a gobernador del 4 de junio del 2023, no alcanzó el tres por ciento de votación, aunque al impugnar su pérdida de registro, dicha instancia jurisdiccional lo salvó al establecer el criterio de que procedería si también tenía estos resultados en alcaldías y diputaciones.

Hace seis años, después de que Nueva Alianza perdiera su registro a nivel nacional, a nivel local solicitó obtener su acreditación, la cual procedió el 13 de diciembre del 2018.