"Nos dejaste el alma vacía": así despidieron a Ariatna Lizeth, joven que murió tras hacer sentadillas con pesas en el gym

Ariatna Lizeth una joven de 22 años de edad sufrió una trágica muerte tras hacer su rutina habitual en un gimnasio ubicado en Torreón, Coahuila, ella realizó una mala práctica al hacer sentadillas con pesas lo que provocó su muerte, ella se encontraba a punto de cumplir años.

Los primeros reportes arrojan que ella sufrió una hemorragia cerebral, anoxemia y tromboembolia generalizada estado que agravó hasta quitarle la vida, si bien no era la primera vez que realizaba la rutina esta ocasión un error al cargar le dejó estas consecuencias.

La mujer identificada como Ariatna Lizeth era una maestra de preescolar de profesión por la que había aplicado un examen para obtener una plaza de trabajo, precisamente ese día recibiría los resultados por lo que se alistaba para esa cita para quedarse en un interinato.

Ella se dispuso a hacer un entrenamiento de pierna el que hacía frecuentemente, se desconoce hasta el momento si fue una falta de instrucción o supervisión del entrenador del lugar lo que motivó el error que le costó la vida, sin embargo, los testigos indican que la joven solo se desvaneció mientras hacía ejercicio.

Al lugar arribaron equipos de emergencia para determinar su situación médica determinando que perdió la vida a causa de la hemorragia cerebral y otras complicaciones en su estado de salud.

Finalmente se determinó que la anoxemia, es decir la falta de respiración le causó un infarto, es por ello que se desvaneció durante el entrenamiento.

La joven de 22 años fue despedida con emotivos mensajes de quienes se enteraron de la noticia de su muerte, la madre de Ariatna fue una de las principales en pronunciarse a través de redes sociales, así como su familia, uno de ellos quien presuntamente es su hermano Arturo Esparza, expuso en Facebook:

"Puedes llorar porque me he ido o puedes sonreír porque he vivido", mensaje que compartió con una fotografía de la recién fallecida en lo que parece ser un viaje..

"Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que te he dejado.

Puedes sentir tu corazón vacío por mi partida o puedes conservarlo lleno del amor que compartimos.

Puedes llorar, cerrar tu mente y darte por vencido o puedes hacer lo que a mí me gustaría que hicieras; Sonreír, agradecer, amar y seguir adelante honrando mi memoria".