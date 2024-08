AMLO pide mandar oficios para la resolución de 2 asuntos por el pago de impuestos de 35 mmdp en la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le pidió a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica enviar hoy un oficio a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que resuelva los dos asuntos fiscales que tiene que ver con el pago de impuestos de 35 mil millones de pesos.

“Yo nada más les pediría, y si lo vamos a hacer hoy, por escrito, a la presidenta que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Cuánto es? 35 mil, sí. Es que yo ya no saco bien las cuentas. Pero tienen ahí, y si ella no está en huelga, pues ya puede resolver. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia sobre ese asunto. Porque ella lo recibió y no le ha dado trámite”, explicó.

Respecto al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, el mandatario federal señaló que el actual gobierno federal no es represor y respeta que dichos trabajadores quieran manifestarse de esa manera, además reiteró que con la reforma propuesta no se busca perjudicar a ellos.

López Obrador aseguró que los trabajadores del PJ tienen el derecho de manifestarse

FOTO: Especial

“Acerca de lo del Poder Judicial, nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba… Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime. Es algo a que tienen derecho, y además la libertad no se implora, se conquista. Eso, que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores”, agregó.

También sostuvo que el paro de los trabajadores del Poder Judicial no perjudica y resaltó que si los ministros, jueces y magistrados se fueran a paro de labores estaría bien porque así no habría “sabadazos”.

“No importa cuánto tiempo vayan, no importa, porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que, al contrario, si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están activos, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel”, comentó.Acudieron al rededor de 300 personas con velas y vestidos de color negro, se concentraron en la puerta principal del inmueble ubicado en Ciudad Judicial, para gritar ¡el poder judicial, no va caer!.