AMLO pide a Biden detener el injerencismo mediante Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a su homólogo, Joe Biden, que pare el injerencismo que hay al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la organización Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Lo anterior luego que el mandatario federal mostrara la carta que le fue enviada al presidente estadounidense, en donde le hace saber el caso del financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la embajada de ese país. Durante la mañanera de este lunes desde Palacio Nacional dijo que pese a que la relación entre ambos países es muy buena, tiene que dejar claro que se deben de respetar.

AMLO destacó que la relación entre ambos países es buena. Foto: Archivo

¿Qué dice la carta que envió AMLO a Biden sobre la Organización Mexicanos Contra la Corrupción?

“Estimado presidente Joe Biden:

Primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo.

En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud, a todas luces, injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la autollamada organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A. C., cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno.

Esto que le expreso es público y notorio, sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional (USAID), le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023, 111 millones de pesos (anexo las pruebas correspondientes). Aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones.

Ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos.Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales. Le abrazo”.

