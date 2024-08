Claudia Sheinbaum: "Nos va a tocar traer el Tren de regreso a Guadalajara"

Luego de cuestionar la privatización de los trenes de pasajeros en los gobiernos anteriores, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó:

Sheinbaum presentó junto al presidente Andrés Manuel López Obrador el Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y supervisó la presa El Zapotillo.

La Presidenta electa recordó que en su infancia ella y su familia viajaban de la Ciudad de México a Guadalajara en tren, también destacó el trabajo realizado por López Obrador en los trenes Maya y el Interoceánico.

Por su parte, el actual titular del Ejecutivo federal señaló que ya cierra su ciclo tras cinco décadas de lucha.

“Ya no ando tan bien de la carrocería”, expresó.

Sin embargo, dijo que le pusieron motor nuevo en el mes de junio, cuando ganó la elección presidencial Sheinbaum Pardo, y que este fin de semana cumplen 10 giras conjuntas de trabajo.

“Me retiro, me jubilo, porque ya llevo muchos años en esta lucha, casi 50 años, y ya no ando tan bien de la carrocería, eso sí, me pusieron motor nuevo hace como dos meses y medio que se triunfó, pero ya cerré mi ciclo”, manifestó.