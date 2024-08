“Nos va a representar a una mujer": mexicanos celebran entrega de constancia a Claudia Sheinbaum

Bajo el rayo del sol, cientos de ciudadanos se dieron cita en el Teatro Metropolitan para acompañar a la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en su celebración por la entrega de su constancia de mayoría por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A las 9 de la mañana, las calles cercanas al teatro, que tiene ubicación en el centro de la Ciudad de México, lucían completamente llenas, algunos de los asistentes acudieron con banderas y con carteles que mostraban el apoyo a la sucesora presidencial.

Los vendedores ambulantes no faltaron en esta ocasión y como si el evento, “La Victoria del Pueblo”, se tratara de un concierto, vendieron peluches, llaveros, playeras, póster y todo tipo de recuerdos alusivos a la morenista y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los asistentes se llevaran un recuerdo del hecho histórico.

Ansiosos por entrar, los ciudadanos empezaron a mostrar disgusto por parte del personal que se encargó de la organización del lugar, pues pese a que habían llegado temprano, no les estaba proporcionando los boletos para ver a la sucesora presidencial.

Alegres y empoderadas se mostraron un grupo de amigas que ansiosas esperaban la llegada de la presidenta electa y entrevista con el Heraldo de México, dijeron: “nos va a representar a una mujer que sabemos que va a gobernar México de pe a pa. Y estamos contentas por ella y por nosotras como mujeres ciudadanas”.

Aunque Itzel, Erika y Eva no pudieron entrar al gran evento, se mostraron felices, pues pudieron ver en vivo la llegada de la primera mujer que va a representar a México en los próximos seis años.

“Nos va a dar el lugar, va a haber menos feminicidios, va a haber más ayuda a la mujer, va a haber igualdad, tanto para ella, como para nosotros. ¿Qué te puedo decir?, es un cambio total”, afirmaron las ciudadanas.

Quienes también se mostraron contentos de la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo, fueron los gobernadores, quienes empezaron a llegar antes de las 12:30 horas.

El primero en arribar al lugar, fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien prefirió no hablar con los medios de comunicación y entró directamente al lugar.

Aunado a ello, quien sí decidió dar unas palabras antes de entrar, fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien manifestó que Sheinbaum Pardo ratificó su compromiso con el estado, así como lo hizo el presidente López Obrador en este sexenio.

“Eso es muy alentador, un futuro de esperanza y un futuro de respaldo con las y los sonorenses”, afirmó en entrevista el mandatario estatal.

Por su parte, Marina del Pilar, Gobernadora de Baja California, declaró: “la doctora va a continuar con los principios que rige nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el gobernador de Tamaulipas fueron algunas de las personalidades que también desfilaron por la entrada.

Los asistentes, que no pudieron entrar, optaron por quedarse afuera del recinto para así, ver en vivo el discurso de la presidenta electa, pues afuera colocaron una gran plantilla.

Luego de casi hora y media de discusión, todos los asistentes e invitados especiales comenzaron a salir para poderse retirar del lugar.