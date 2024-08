Sheinbaum sugiere separar a Morena y gobierno en el proceso de transformación

Como una militante más, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sugirió separar la labor de Morena y la labor del gobierno en el proceso de transformación.

En el Teatro Metropólitan, como parte del evento denominado Celebración de la Victoria, pidió que, en un Congreso nacional del partido se actualicen los estatutos para lograr dicha separación.

Seguir leyendo:

Desde el Teatro Metropólitan: Claudia Sheinbaum convoca a "seguir haciendo historia"

"Pienso yo, sólo es una sugerencia, que actualice este nuevo proceso de la transformación, nuestros documentos básicos, nuestros estatutos y que se pueda trazar una ruta clara que separe la labor del partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación", aseguró este 15 de agosto.

Dicho Congreso, pidió Sheinbaum, debe realizarse en septiembre próximo para también elegir a la nueva dirigencia.

"Sería pertinente, ya ven que nosotros hacemos todo de frente al pueblo, sería pertinente convocar a un congreso de nuestro partido en este mes de septiembre.

"(...) y por supuesto, es una sugerencia, en este congreso se elija a la nueva dirigencia de nuestro partido", planteó la Presidenta electa.

Hasta el momento, la única aspirante al relevo es la actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Claudia Sheinbaum reiteró que, a partir de hoy, representa a las y los mexicanos.

"Ya no me corresponderá, a partir del día de hoy, referirme a nuestro movimiento, a nuestro partido en particular, dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos", agregó.