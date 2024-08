AMLO dará a conocer la carta enviada a Biden por financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana dará a conocer la carta que le mandará a su homólogo, Joe Biden, sobre el caso del financiamiento a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Al ser cuestionado sobre el tema que dio a conocer el día de ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dijo que ya se encuentra redactando la carta y que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, es quien dará a conocer el envío de la nota diplomática.

“Ya mañana voy a conocer mejor, voy a conocer la carta. Ya la estoy escribiendo. Ya mañana las voy a dar a conocer. La voy a enviar hoy y después de que la envíe, que ya sepa que la tiene el presidente, ya la voy a conocer… Pero qué bien que ya están respondiendo. Porque ya era mucho descaro. Vamos a ver qué dice el presidente”, expresó.

El mandatario federal explicó que a la procuraduría fiscal le corresponde atender el tema y dijo: “Eso le va a corresponder a la Procuraduría Fiscal. Para ver si... Son dos cosas. Bueno, primero, esta intervención del gobierno de Estados Unidos es un asunto que no le corresponde. Porque darle dinero a esta organización es injerencia. Es una intromisión. Es violatorio de nuestra Constitución”.

También indicó que dicha organización, encabezada por Claudio X. González y María Amparo Casar, no es una asociación que ayude a los adultos mayores e indicó que esta no tiene escrúpulos morales.

“Es una organización conservadora, reaccionaria. ¿Y le da dinero al gobierno de Estados Unidos? Y en el otro caso, los que le dan dinero, pues lo único que hay que ver es si están cumpliendo con la ley. Porque también resulta que ese dinero tiene que ver con lo que le deducen de impuestos. Es un dinero del pueblo de México. ¿Y cómo se va a usar ese dinero para financiar guerras sucias en contra de una organización?”, agregó.

Finalmente, el mandatario federal reiteró que, de no existir alguna ley que se encargue de resolver ese tema, habría que “establecer que no se puede devolver impuestos para que una empresa o un este contribuyente utilice ese dinero con propósitos políticos. Porque para eso están los partidos. Que reciben dinero del presupuesto y pueden recibir donaciones de particulares bajo ciertos criterios. Pero esta asociación no es un partido político”, manifestó.

