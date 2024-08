UIF pide a ONG´s publicar sus estados financieros para fines de transparencia

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez, sostuvo que es importante que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hagan públicos sus estados financieros, pues muchas de esas organizaciones se dedican a la política.

“Hay una serie de empresas que la ley les obliga, estas que reciben no se ven obligadas, no lo hacen, no informan, no informan a la sociedad a pesar de todo. Es un planteamiento que sería cuestión de analizarlo porque pronto se podría hacer algo porque muchas se dedican a la política”, explicó.

Sigue leyendo:

Inundaciones en Zapotlanejo: un muerto y casas dañadas, el saldo de las fuertes lluvias en Jalisco

Luego de crujidos y estruendos, instalan sismógrafo en Naucalpan

"Deberían informar al pueblo qué es lo que hacen": Pablo Gómez sobre ONG

Durante su participación en la mañanera de este miércoles donde informó de las aportaciones nacionales y desde el extranjero a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo que dichas organizaciones tendrían que informar qué es lo que hacen con las grandes cantidades que reciben,“por lo menos deberían de informar al pueblo de México que es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas”, indicó.

Titular de la UIF acude a la mañanera

FOTO: Presidencial

El titular de la UIF también declaró que seguirá viendo que sale de este tema, ya que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es la única ONG que ha sido la única que recibe cantidades importantes de empresas poderosas y de gobiernos internacionales.

edg