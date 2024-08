¿Quién es José Rosario Heras López, comandante de la policía de Sinaloa y presunto guardaespaldas de "El Mayo"?

Ismael "El Mayo" Zambada ofreció su primera declaración sobre su detención desde el 25 de julio cuando llegó al Paso, Texas en contra de su voluntad, pese a tener informes de Estados Unidos y fuentes de seguridad, el capo mexicano dio a conocer que él viajaría a un encuentro con el gobernador de Sonora, Rubén Rocha Moya donde lo interceptaron y secuestraron.

En este viaje de acuerdo con la declaración del capo que difundió su defensa en Estados Unidos en la cita también se reunió con Héctor Melesio Cuén donde estuvo acompañado de José Rosario Heras López, un funcionario de gobierno.

La carta que ha revelado un presunto vínculo entre el narcotráfico y el gobierno de México fue desmentida por el gobernante señalado pese a la aseveración y el detalle que relata el también conocido como "el señor de la montaña" quien dijo que ayudaría a resolver el problema que existe con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El día de la captura presuntamente lo acompañaban cuatro escoltas, dos de ellos sometidos por los hombres de Joaquín Guzmán López para emboscar al cofundador del Cartel de Sinaloa,

Uno de los funcionario es José Rosario Heras López Fiscal de Sinaloa, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y también guardia de el capo mexicano que había pasado más de 40 años sin pisar la cárcel, en el documento revelado este sábado lo confirma.

Posteriormente el funcionario de la Fiscalía de Sinaloa que habría acompañado al Mayo Zambada a una supuesta reunión con Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, se enfrentó a otro juicio con su ahora ex esposa con el objetivo del pago y/o aseguramiento de alimentos.

Gobernador de Sonora descarta reunión con narcotraficante

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se desmarcó de la acusación del narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada, quien, a través de una carta, lo señaló por una supuesta trampa que le tendieron para su detención.

Ante el Presidente Andrés Manuel López y la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la inauguración de un hospital en Culiacán, usó los micrófonos durante más de diez minutos para presentar sus argumentos.

"No quise, no quise dejar pasar en el evento, frente a mi Presidente y a mi Presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación, no hay nada, que le busquen, se van a investigar, que le busquen no hay nada.