VIDEO: hija maltrata y roba a su mamá de la tercera edad, le quitó el dinero de la pensión

Una mujer fue captada en video por testigos que la vieron cuando maltrataba y robaba a su madre de la tercera edad, en el momento que estaban en el estacionamiento de una plaza cerca de una sucursal de banco, comenzó la agresión de la señora que le exigió a su mamá que le entregara el dinero que recibe como apoyo económico.

La situación ocurrió en la Plaza Loreto en Puebla y quedó documentada por un hombre que se presentó como un policía estatal, quien advirtió a la mujer que el robo que hacía a la adulta mayor era un delito grave que ameritaba que la llevara detenida.

La mujer fue cuestionadapor maltratar y robar el dinero de su madre. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se dieron cuenta del maltrato a la abuela?

La mujer que quitaba el dinero de la pensión a su madre iba en compañía de su pequeña niña, quien al ver que las personas se acercaron para ayudar a su abuela, no se despegó de su mamá aunque su abuela la trató de acercar con ella. Así comenzó el reclamo de la gente.

Asimismo, la madre de la niña amenazó a su abuela con darla en adopción si no le daba todo el dinero del depósito de ayuda económica, además de que tenía que conseguir más dinero; sin embargo las personas indicaban a la adulta mayor que no permitiera el abuso.

La gente cuestionó a la joven mamá por robar a la abuela

La agresora iba con su hija. Foto: Captura de pantalla

“Yo sé que usted la quiere y la ama, pareo por eso los hijos se aprovechan”, dijo el autor del video, mientras que otro más señaló a la joven mamá: “Trabaje, está fuerte. Ahorita le hablo a un patrulla”, pero al escuchar la situación, la abuela le pidió no hacerlo:

“¡No, no, no, no la escupa, no escupa!”, dijo la adulta mayor que trataba de irse de lugar al llevarse a su nieta, pero se quedó con su madre que quedó con las manos agarradas y bajando la mirada al suelo. “No hagas esto, ¿por qué eres así?”, preguntó la adulta mayor a su hija que fue cuestionada por la gente tras gritar a su mamá y por no trabajar.