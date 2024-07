Río Ramos: ¿cómo se puede tratar la extraña alergia provocada por el agua del cauce?

El pasado fin de semana, el Río Ramos, el cual se ubica en el municipio de Allende en Nuevo León, incrementó su afluencia de forma considerable, sin embargo, no todo terminó de manera favorable pues en plataformas digitales distintos visitantes reportaron que tras haber estado en contacto con el agua del referido afluente presentaron una extraña reacción alérgica en la piel, por lo que ya circulan dos posibles teorías que pudieron haber provocado esta afección cutánea.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales de Allende, el pasado fin de semana el Río Ramos recibió alrededor de 7 mil visitantes y los equipos de emergencia atendieron distintas eventualidades como rescatar apersonas arrastradas por el río, o ayudar a descender a personas lastimadas durante su ascenso a la parte alta de la montaña, no obstante, no se reportaron afectaciones cutáneas de manera inmediata.

Fue a través de plataformas digitales donde distintos usuarios reportaron que tras haber acudido al Río Ramos de Allende presentaron una extraña alergia en la piel, la cual, les provocó llagas, ronchas, enrojecimiento y comezón, posteriormente, estos reportes se hicieron virales y los casos fueron en aumento.

¿Cómo se puede tratar la extraña alergia provocada por el agua del Río Ramos?

Tras los reportes de la reacción cutánea que tuvieron los bañistas del Rio Ramos, comenzaron a circular dos teorías referentes a los motivos que provocaron estas afectaciones, en una de ellas se asegura que el agua del referido torrente estaría contaminada con restos de heces fecales y otros desechos, los cuales, llegaron a dicho cuerpo de agua tras los desbordamientos recientes de los canales del drenaje, mientras que, por otra parte, algunos afectados señalaron que estas reacciones se habrían detonado por la presencia de hiedra venenosa, la cual, crece en las partes altas del río y debido a ello genera daños en la piel de algunas personas.

De acuerdo con los testimonios de algunas personas afectadas, en sus visitas al médico les indicaron que dicha reacción se habría originado por un tema parasitario y el tratamiento se envió fue enfocado para atacar este tipo de afecciones, no obstante, no se informó si hubo mejoría, mientras que en otros casos, las personas afectadas que sostuvieron que fue una reacción a hiedra venenosa, mencionaron que solo fue necesario bañarse con agua limpia y aplicarse compresas frías y que después de un rato los malestares fueron disminuyendo, no obstante, lo recomendable es acudir con un médico para que se realice el diagnóstico completo y se envíe el tratamiento adecuado.

Hasta ahora, las autoridades del municipio de Allende no han implementado restricciones a los visitantes del Rio Ramos, sin embargo, se espera que durante los próximos días puedan emitir información referente a la calidad del agua y si es apta para el contacto humano.