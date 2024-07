Filtran modus operandi de extorsionadores con celular roto: te exigen pagarlo y te intimidan en plena calle

Los delincuentes en México continúan inventando nuevas formas de operar con tal de sustraer pertenencias y ganar dinero fácilmente, a costa del bienestar y los esfuerzos de los ciudadanos para mantener y hacer crecer su patrimonio. Las extorsiones son claros ejemplos de intimidación que pueden resultar en el robo de grandes cantidades de dinero, por lo que es tarea de la comunidad y las autoridades para concientizar sobre sus peligrosos métodos.

Recientemente salió a la luz el nuevo modus operandi de personas que extorsionan a plena luz del día mientras te encuentras transitando en la calle. El truco es aparentar que has sido el responsable de haberles roto el celular, cuando en realidad ya cargaban con un dispositivo dañado.

Testimonios que han sido víctimas de esta nueva extorsión han dado a conocer sus experiencias. Uno de ellos fue Natan, quien relató la extorsión cómo fue que le sustrajeron 500 pesos mexicanos mientras paseaba por una calle concurrida.

Criminales aparentan que los peatones les rompieron su celular para obtener dinero fácilmente

Nuevo modus operandi de extorsionadores: te exigen les pagues su celular roto

"Solamente sentí el empujón de una chica y dije: Ah, pues chocó. Pero vi que el celular cayó. Ella dice, oye mi celular. Lo levantó y estaba estrellado. Me dijeron que si no me quería meter en problemas pues les ayudara. La chava mencionó que había más alrededor y que ya nos tenían ubicados", contó para Azteca Noticias.

El escenario perfecto de este tipo de delitos son en lugares con gran afluencia de gente, puesto que es fácil para los criminales identificar a personas potencialmente vulnerables y quienes cedan a sus intimidaciones. La recomendación principal es no confrontarlos y solicitar ayuda al momento en que te percates que estás siendo víctima de una extorsión.

La extorsión es un delito que ha ido en aumento en la Ciudad de México. Durante 2023, las extorsiones incrementaron un 38.9 por ciento en comparación con el año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

