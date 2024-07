El robo de mercancías compradas en línea ha incrementado, pero esta podría ser la solución

El transporte de mercancías ha experimentado un auge significativo, especialmente desde la pandemia, impulsado por el crecimiento exponencial del e-commerce. Sin embargo, este incremento en la actividad también ha traído consigo un aumento en la inseguridad durante el proceso de transporte. La seguridad de las mercancías se ha convertido en un desafío crítico para las empresas de logística y paquetería. Según datos recientes, en 2023 se registró un aumento del 7.5 por ciento en el robo a transportistas, lo que resalta la urgencia de encontrar soluciones efectivas. Para entender cómo esto se puede mitigar, El Heraldo de México platicó con el experto Ilan Epelbaum.

El robo de mercancías no sólo representa una pérdida económica directa, sino que también puede dañar la reputación de las marcas que dependen del transporte seguro de sus productos. "El año pasado, el incremento de los robos a transportistas fue alarmante, superando el siete por ciento y traducido en más de 9 mil denuncias", comentó Ilan Epelbaum, Director General de Mail Boxes Etc. (MBE). Aunque MBE actúa como intermediario entre el cliente final y las paqueterías, y no realiza el transporte directamente, han observado una menor incidencia en sus envíos. "En 2023, menos del 0.5 por ciento de los paquetes enviados por nosotros sufrieron incidentes de robo", señala Epelbaum.

¿Cómo se puede proteger mejor los envíos?

Para mitigar el impacto de los robos, MBE ha lanzado una nueva solución en colaboración con Sekura, uno de los brokers de seguros más importantes del país. Esta solución, denominada MBS Value, ofrece un seguro que se puede contratar a través de MBE con beneficios significativos. "La idea principal fue crear un seguro que pague más rápido, con un ejecutivo disponible 24 horas para responder a cualquier incidencia y simplificar el proceso para nuestros clientes", explicó Epelbaum.

Además del seguro, MBE también enfatiza la importancia del embalaje adecuado como una medida preventiva fundamental. "Desde hace años, ofrecemos servicios de empaque y embalaje para asegurar que los productos sean transportados de manera segura. Esto es crucial, especialmente para productos frágiles como las obras de arte, donde el embalaje incorrecto puede resultar en la negación del seguro", precisó Epelbaum.

¿La gente suele contratar seguros en sus envíos?

Uno de los desafíos más grandes en la adopción de seguros es la percepción cultural de los costos adicionales. "Nunca queremos pagar de más, pero es crucial entender que asegurar una mercancía es una inversión, no un costo", afirmó Epelbaum. El costo del seguro suele ser alrededor del 1% del valor de la mercancía, una inversión mínima comparada con el potencial impacto de un robo.

"No obligamos a los clientes a asegurar sus envíos, pero proporcionamos asesoría integral para que puedan tomar decisiones informadas. Sabemos, por ejemplo, que los productos electrónicos son los más propensos a ser robados y aconsejamos asegurar estos envíos", agregó Epelbaum.

¿Cómo se podría reforzar la seguridad en los envíos?

La integración de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías avanzadas es otro pilar en la estrategia de MBE para mejorar la seguridad y eficiencia en el transporte de mercancías. "Hemos desarrollado una plataforma donde los clientes pueden cotizar, rastrear envíos y gestionar recolecciones de manera eficiente. Próximamente, implementaremos mejoras basadas en inteligencia artificial para optimizar las rutas y analizar incidencias", reveló Epelbaum.

Epelbaum destacó que el embalaje y el empaque de las mercancías son cruciales para asegurar su integridad durante el transporte. "Hemos capacitado a nuestros franquiciatarios para garantizar que el embalaje sea adecuado, especialmente para productos delicados. Esta es una parte integral de nuestra oferta de servicios", concluyó.