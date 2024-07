Comerciantes bloquean Insurgentes, a la altura de Fórum Buenavista

Comerciantes ambulantes de la alcaldía Cuauhtémoc cierran la circulación de avenida de los Insurgentes al cruce con Eje 1 Norte en demanda de que les devuelvan espacios en vía pública para realizar sus labores. Señalan a autoridades de la alcaldía como responsables de quitarles dichos espacios y piden la destitución de las autoridades de la demarcación responsables

El bloqueo afecta el servicio de la línea 1 del Metrobús, la cual no tiene servicio de Manuel González a Plaza de la República. Después de unas horas de bloquear Insurgentes, los inconformes decidieron dirigirse hacia otro punto, directamente en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las afueras de la alcaldía Cuauhtémoc, los comerciantes decidieron lanzar jitomates a la fachada.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 09 DE JULIO 2024

CONCENTRACIONES:

MOVIMIENTO ANTORCHISTA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR:

1.- Zocalo de la Ciudad de México.

2.- Angel de la Independencia.

3.- Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en Av. Insurgentes Sur, No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

4.- Calz. Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico, Col. Tepalcates, Alc. Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Realizaran manifestaciones simultaneas por la falta de solución, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, a las demandas de obras y servicios para las colonias marginadas que carecen de agua potable, drenaje, luz electrica y seguridad.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE CÍVICO NACIONAL.

HORA: 11:00

LUGAR: Fiscalía General de la República (FGR) en Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Denunciarán el fraude electoral en la elección presidencial del 2024.

ORGANIZACIONES EN APOYO: La Carpeta Púrpura y México Unido.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMERCIANTES DE LA EXPLANADA DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE.

HORA: 11:00

LUGAR: Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero s/n., Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Solicitan se les permita ejercer el comercio informal en la explanada de la Basílica de Santa María de Guadalupe.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ Y TIERRA UNIDA.

HORA: 11:00

LUGAR: Sede de la Alcaldía Magdalena Contreras en Av. Álvaro Obregón No. 20, Col. Barranca Seca, Alc. Magdalena Contreras

MOTIVO: Exigen el suministro de agua potable por medio de la red hidráulica.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO "TORRES LINDAVISTA".

HORA: 13:00

LUGAR: Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero s/n., Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Denuncian abusos por parte del administrador del fraccionamiento.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO.

HORA: 17:00

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: En contra de la obra de una gasolinera que fue cerrada a la cual le retiraron los sellos de clausura y siguen trabajando.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (COPACO) DE LA UNIDAD TERRITORIAL JUÁREZ (UT Juárez 15-017).

HORA: 18:00

LUGAR: Plaza “Washington” en Dinamarca y Londres s/n., Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: “Asamblea Ciudadana Extraordinaria”, para tratar sobre la instalación del gas natural por parte de la empresa Naturgy en la colonia.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PONIENTE "PODER POPULAR GRUPO BECERRA".

HORA: Durante el día

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en calle Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan avances de la carpeta de investigación del predio ubicado en Avenida Hidalgo No. 145, Col. Olivar del Conde 2ª. Sección, Alcaldía Álvaro Obregón.