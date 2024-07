¿Qué pasó en Viaducto y avenida Coyoacán? Consulta alternativas

Un tráiler cargado con 22 toneladas de arena para gatos se quedó atorado en el bajo puente del cruce de Viaducto Miguel Alemán al cruce con avenida Coyoacán. Las afectaciones son para quien va de Periférico hacia el Aeropuerto, de acuerdo con los primeros reportes.

Elementos de la SSC arribaron al lugar a auxiliar con las maniobras para remolcar a la unidad que se encuentra en el carril de extrema derecha del bloque de centrales antes de la avenida Coyoacán. Se realizan labores para retirar la carga de la caja y poderla remolcar por lo que la circulación hacia Eje Central se ve afectada.

Sigue leyendo

Metro CDMX: reportan retrasos en la Línea B hoy, 9 de julio

¿A cuánto asciende la multa que deberá pagar Luna Bella por grabar video en metro de CDMX?

Como alternativas viales puede utilizar:

Xola su continuación Plutarco Elías Calles y

Circuito Interior.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 09 DE JULIO 2024

CONCENTRACIONES:

MOVIMIENTO ANTORCHISTA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR:

1.- Zocalo de la Ciudad de México.

2.- Angel de la Independencia.

3.- Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en Av. Insurgentes Sur, No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX.

4.- Calz. Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico, Col. Tepalcates, Alc. Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Realizaran manifestaciones simultaneas por la falta de solución, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, a las demandas de obras y servicios para las colonias marginadas que carecen de agua potable, drenaje, luz electrica y seguridad.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE CÍVICO NACIONAL.

HORA: 11:00

LUGAR: Fiscalía General de la República (FGR) en Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Denunciarán el fraude electoral en la elección presidencial del 2024.

ORGANIZACIONES EN APOYO: La Carpeta Púrpura y México Unido.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMERCIANTES DE LA EXPLANADA DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE.

HORA: 11:00

LUGAR: Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero s/n., Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Solicitan se les permita ejercer el comercio informal en la explanada de la Basílica de Santa María de Guadalupe.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE SAN BERNABÉ Y TIERRA UNIDA.

HORA: 11:00

LUGAR: Sede de la Alcaldía Magdalena Contreras en Av. Álvaro Obregón No. 20, Col. Barranca Seca, Alc. Magdalena Contreras

MOTIVO: Exigen el suministro de agua potable por medio de la red hidráulica.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO "TORRES LINDAVISTA".

HORA: 13:00

LUGAR: Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero s/n., Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Denuncian abusos por parte del administrador del fraccionamiento.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO.

HORA: 17:00

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: En contra de la obra de una gasolinera que fue cerrada a la cual le retiraron los sellos de clausura y siguen trabajando.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (COPACO) DE LA UNIDAD TERRITORIAL JUÁREZ (UT Juárez 15-017).

HORA: 18:00

LUGAR: Plaza “Washington” en Dinamarca y Londres s/n., Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: “Asamblea Ciudadana Extraordinaria”, para tratar sobre la instalación del gas natural por parte de la empresa Naturgy en la colonia.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PONIENTE "PODER POPULAR GRUPO BECERRA".

HORA: Durante el día

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en calle Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan avances de la carpeta de investigación del predio ubicado en Avenida Hidalgo No. 145, Col. Olivar del Conde 2ª. Sección, Alcaldía Álvaro Obregón.