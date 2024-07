Ciro Gómez Leyva reaccionó a las declaraciones de Héctor Martínez, alias "El Bart", quien intentó asesinarlo a bordo de una motocicleta en diciembre de 2022. "Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, afirmó el sicario en entrevista con Saskia Niño de Rivera, para el último episodio de su podcast "Penitencia".

La entrevista contra el señalado del atentado tuvo lugar en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. A su vez, Gómez Leyva difundió un adelanto del episodio a través de Imagen Tv e invitó a su audiencia a estar pendiente al momento que se publique en su totalidad la conversación con el joven acusado de homicidio en grado de tentativa.

"El Bart" afirmó que en ese entonces, el pasado 15 de diciembre del 2022, confiaba en que podría salirse con la suya, asesinar al conductor de televisión y escapar con una gran suma de dinero. Además, confesó estar sorprendido al momento que las autoridades iniciaron investigaciones en su contra, pues aseguró que en México impera la impunidad.

Ciro Gómez Leyva reacciona a las declaraciones de "El Bart"

"Cuantos periodistas no han matado y no ha pasado a nada. Pensé yo, mi idea era, muerto, libre, con dinero. Lo mato, me voy a donde tenga que ir, se enfrían las cosas. Yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca. Es México mágico", afirmó en entrevista con Saskia Niño de Rivera.

Al ser cuestionado sobre su estado mental actual después de haber sido procesado por intentar matar a Gómez Leyva, aseguró que fue sin lugar a dudas el error más grande de su vida no haber logrado su "encargo". Durante el adelanto del podcast que fue compartido por Imagen Tv, "El Bart" confesó que ha asesinado a más de 20 personas.

"Héctor Eduardo Martínez Jiménez, en fin, una entrevista, una de las varias que ha hecho Saskia Niño de Rivera, hasta donde tenemos entendido se publicará la entrevista completa con Héctor Eduardo, dice que el peor error de su vida fue haber fallado el 15 de diciembre del 2022, muy atentos a la difusión de la entrevista", comentó Ciro Gómez Leyva al reproducir la entrevista durante su transmisión en vivo.

