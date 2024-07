"Me lo imaginaba con una sabana blanca", dice el motosicario que trató de matar a Ciro Gómez Leyva

Desde Santa Martha Acatitla, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias "El Bart", reveló detalles sobre lo que pensó el día que le disparó a bordo de una motocicleta al periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. "Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”, señaló el sicario en una entrevista.

“Cuántos periodistas no han matado y no ha pasado nada, no han agarrado a nadie”, dijo en entrevista con Saskia Niño de Rivera, quien le dio el micrófono para su podcast "Penitencia", con el que ha generado polémica debido a que ha entrevistado a convictos por casos criminales que han sido mediáticos.

Como parte de la entrevista, "El Bart" aseguró que el ataque fue una transacción para él, pues "pensé yo, mi idea era muerto, libre, con dinero (...). Lo mató, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato, se enfrían las cosas (…), tengo dinero, tan tan, lo que siga". La entrevista fue difundida a su vez por Ciro Gómez Leyva, quien fue atacado por el sicario.

A casi año y medio del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, el caso tuvo un nuevo avance significativo pues finalmente se vinculó a proceso a Armando “E”, quien es mejor conocido como “El Patrón” y quien es señalado de presuntamente ser el autor intelectual del ataque armado contra el reconocido periodista, quien todavía sigue preguntándose acerca del motivo por el que intentaron quitarle la vida.

Fue a través de las redes sociales de Ciro Gómez Leyva donde se difundió toda la información referente a la audiencia en la que “El Patrón” fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, además, se informó que, el acusado pidió permanecer en el Reclusorio Norte para poder estar cerca de su familia, asimismo, se detalló que las autoridades otorgaron un plazo de cuatro meses para realizar las investigaciones complementarias.