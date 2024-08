Tamaulipas es el estado más seguro de la Frontera Norte: Jorge Cuéllar Montoya

Jorge Cuéllar Montoya, Vocero de seguridad de Tamaulipas, aseveró que se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), ocurrido en Matamoros, Tamaulipas.

"Julio Almanza era un líder muy comprometido con su gremio muy trabajador", sostuvo Jorge Cuéllar.

En entrevista para "Noticias de la Tarde" con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group afirmó que el hecho es lamentable y que enluta a la comunidad, relató que el gobernador Américo Villarreal giró instrucciones para que se llevaran las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

"En Nuevo Laredo no hemos tenido ningún homicidio doloso en junio" Foto: Gobierno de Tamaulipas

Recalcó que ya hay avances pero que no puede revelarlos para no afectar el debido proceso y para no entorpecer las investigaciones pero "confiamos en que pronto tengamos resultados y podemos darlos a conocer", el funcionario dijo que el proceso está en marcha.

Sobre la situación en el estado y la supuesta inseguridad que enfrentaría la entidad, comentó que el cierre de 193 tiendas de conveniencia de una cadena en Nueva Laredo y de gasolineras aclaró que ellos jampas denunciaron extorsión como se ha manejado en algunos medios, relató que si denunciaron acciones que ponen en riesgo a algunos de sus colaboradores "concretamente a dos de sus colaboradores", señaló que es debido a que tienen protocolos establecidos "cuando ellos sienten que puede haber riesgo para sus empleados cierran sus tiendas".

El funcionario afirmó que sí hay condiciones de seguridad para que opere el comercio en Tamaulipas "en Nuevo Laredo no hemos tenido ningún homicidio doloso en junio".

Tamaulipas es el estado más seguro de la Frontera Norte: Cuéllar

Jorge Cuéllar Montoya indicó también que Tamaulipas es la entidad más segura entre los estados de México que comparten frontera con los Estados Unidos, y para respaldar esta información mencionó que existen datos que corroboran us declaraciones: "Hay que decir que Tamaulipas es un estado que tiene características muy particulares y en 22 meses hemos demostrado con estadísticas y número -demostrados y certificados por el INEGI y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP)- que tenemos un compromiso inquebrantable con la seguridad de los tamaulipecos".

El estado tuvo en junio pasado 29 delitos homicidios dolosos, continuó el Vocero de Seguridad del estado en entrevista con Sandra Romadía para Romandía en El Heraldo, mientras que las entidades vecinas contabilizaron cifras mayores, expuso: "Hay que ver toda la realidad, todos los contextos, no un hecho que es lamentable pero no por este hecho está todo el estado así porque no es verdad, es importante señalarlo y lo de lo más seguro no lo digo yo, lo dicen las estadísticas", enfatizó.

En el último reporte del mes de julio -que emite el SESP- Tamaulipas se encuentra en el lugar 9 de mejores resultados en incidencia delictiva y es producto del trabajo cotidiano, comentó Cuéllar Montoya: "Lo que sucedió ayer muy lamentable y hay hechos que son de un impacto como es este, pero no hay que olvidar las acciones que se realizan, Tamaulipas tiene cada vez una tendencia favorable (en el rubro), producto del trabajo cotidiano que se realiza y como resultado el compromiso del gobernador (Américo Villareal), es el que más atiende las mesas de seguridad y los resultados están en las estadísticas", declaró en Heraldo Radio.

Tamaulipas más seguro que NL, Coahuila, Chihuahua, Sonora y que BC: Vocero de Seguridad

Cuéllar Montoya indicó que la entidad tiene 43 municipios, y que sí existen problemas identificados en algunas zonas, los cuales están muy focalizados, "pero es difícil decir que es en toda la entidad. Tamaulipas es uno de los estados más seguros, estoy hablando de 98 delitos del fuero común y que tengamos problemas es una realidad, pero no en todo Tamaulipas, para los datos estadísticos es el estado más seguro del norte, de la frontera norte con Estados Unidos, más seguro que Nuevo León, que Coahuila, Chihuahua, que Sonora y que Baja California.

Además, el Vocero de Seguridad destacó que tienen identificadas todas las zonas problemáticas del estado, sin embargo enfatizó en que Tamaulipas ha venid arrastrando un "cáncer de la violencia de hace muchos años, muy arraigado. Hay que reconocer pero ver todo el contexto, esto es un cáncer social difícil de erradicar, estamos trabajando cotidianamente, es un compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los tamaulipecos, todos los que trabajamos en esta área de seguridad", acotó.