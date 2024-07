Reforma Judicial espanta a inversionistas, AMLO es un hombre de ocurrencias: Xóchitl Gálvez

La senadora por Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que reformas como la judicial que propone el Ejecutivo Federal, solo espantan a los inversionistas del país.

En entrevista a medios, previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la otrora candidata presidencial dijo que la judicial es reforma que lo único que va a hacer “es no darle confianza a los inversionistas”.

Y es que sostuvo que es inviable una elección abierta a la población de ministros, jueces y magistrados por la cantidad de personas que podrían concursar.

“Ni modo que se hagan más de 50 elecciones en un año. Técnicamente no es viable hacer una elección- Es un error desde el punto de vista jurídico, los jueces no deben ser electos, no deben estar al servicio de algún partido o alguien”, indicó.