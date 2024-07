Xóchitl Gálvez: más allá de la mañanera si hubo toda una intervención de los Servidores de la Nación

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino indebidamente en el proceso electoral, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dijo que

"El presidente en más de 300 ocasiones habló de manera favorable de Claudia Sheinbaum y de manera peyorativa en mi contra más de 80 veces", afirmó Xóchitl Gálvez.

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante El Heraldo Media Group explicó que más allá de las mañaneras si hubo toda una intervención de los servidores de la nación que estuvieron casa por casa durante tres años adjudicándose los programas sociales.

"Yo no estoy pidiendo la anulación de la elección la diferencia es enorme pero si estoy pidiendo que en la calificación quede perfectamente clara la inequidad que enfrente en esta contienda electoral", aclaró Xóchitl Gálvez.

Foto: Archivo

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo que hay tres puntos que quieres visibilizar, el primero es "la inequidad en la contienda del presidente trabajando para Claudia Sheinbaum", el segundo es la violencia política "no hay duda que el presidente me violento políticamente", manifestó. Y el tercero dijo fue la violencia por parte de la delincuencia organizada "es increíble que haya urnas donde yo no saqué un voto, lugares donde denunciamos que había presencia del crimen organizado".

Al ser cuestionada sobre si se sumará en una nueva política afirmó que no ha hablado con Guadalupe Acosta Naranjo, pero que hasta el momento no ha tomado ninguna decisión.

Respecto a la reforma al Poder Judicial señaló que debe haber modificaciones pero con prudencia y también adelantó que darán la pelea en la sobrerrepresentación.