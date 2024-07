La ONU, un cero a la izquierda, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues dijo que permanece inactiva, solo actúa en la formalidad y es un cero a la izquierda.

En la Mañanera de este jueves, declaró que pese a que la ONU tiene un papel protagónico e importantísimo para evitar conflictos como la desigualdad y violencia, esta no se manifiesta con firmeza, asimismo se mostró en desacuerdo con que la ONU sea manejada por cinco naciones.

AMLO refirió que no se manifiesta con firmeza. Foto: Archivo

“Se ha quedado rezagada la ONU, está en la retaguardia, ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos y una vez que están los conflictos no se manifiestan con firmeza, con autoridad hay que cambiar el sistema de los vetos, no es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU esté manejado por cinco naciones y que no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta donde participen todos los países con sus representaciones porque con uno de los cinco que vete ya no se puede hacer absolutamente nada entonces está convertida la ONU en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno”, expresó.

López Obrador señaló que al término de su sexenio se retirará y no participará en foros internacionales, esto pese a que ya le han hecho algunas invitaciones, asimismo declaró que habrá otros dirigentes mundiales que tratarán que haya armonía y cooperación y que a México nada le podrá impedir su progreso.

“Es una garantía para la continuidad de la transformación en México, las cosas no solo van a seguir igual, sino según mi proyección, mi estimación y mi cálculo van a mejorar para todos los mexicanos. Hay condiciones inmejorables para que México continúe creciendo y sobre todo que cada vez haya más bienestar en nuestro pueblo para tener una sociedad mejor. Estoy seguro de eso. No veo nada que pueda impedir el avance, el crecimiento, el progreso con justicia y me voy muy tranquilo. En lo internacional, yo estoy seguro de que dirigentes de distintos países van a seguir participando y participando para conseguir que haya más armonía, más cooperación, paz, justicia en el mundo”, expresó.