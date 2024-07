¿Qué pasa en Luis Cabrera, en San Jerónimo Lídice? Consulta alternativas

Miembros del Sindicato Único de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) bloquean con camiones de basura la avenida Luis Cabrera, a la altura de la Casa Popular, en San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. Exigen mejoras laborales; así como materiales, vehículos y combustible suficiente para realizar sus actividades de manera adecuada.

"Solicitamos disculpas por las molestias generadas, pero al no haber recibido respuesta por las autoridades pertinentes, Manuel Hernández González Director de Ecología, Francisco Javier Tenorio Torres J.U.D. de limpia, sobre el tema de herramientas, y material para trabajar así como para arreglar nuestras unidades. No nos dan otra opción que plantarnos hasta que presenten una solución ya qué esto afecta en gran medida a todas las personas que vivimos en la alcaldía La Magdalena Contreras", señalaron.

MARCHA:

ALIANZA MEXICANA DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES RURALES (AMMOR).

HORA: 10:00

LUGAR: Estación del Metro Chabacano de las Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Av. San Antonio Abad s/n., Col. Obrera.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Marcha en apoyo a la 4T .

BLOQUEO:

TRABAJADORES DE LIMPIA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS.

HORA: 03:00

LUGAR:

1.- Av. Luis Cabrera y Av. México, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. La Magdalena Contreras.

2.- Av. Luis Cabrera y Av. San Bernabé, Col. La Malinche, Alc. La Magdalena Contreras.

3.- Av. San Jerónimo y Calle 5, Col. Pueblo Nuevo Alto, Alc. La Magdalena Contreras.

MOTIVO: Exigen mejoras laborales; así como materiales, vehículos y combustible suficiente para realizar sus actividades de manera adecuada.

CONCENTRACIONES:

RED EN MEMORIA Y LUCHA DE PERIODISTAS ASESINADOS O DESAPARECIDOS.

HORA: 10:00

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Calle Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Otorgarán una conferencia de prensa por el “9º. Aniversario del Caso Narvarte”, en el que se cometió un multihomicidio, existiendo entre las víctimas (un periodista y una activista), hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

UNIÓN SOCIAL DE ARTESANOS INDÍGENAS TRIQUIS.

HORA: 10:30

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la “Feria de las Culturas Indígenas 2024”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS ARTESANOS ORIGINARIOS (OPAO).

HORA: 11:00

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la “Feria de las Culturas Indígenas 2024”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VANGUARDIA JUBILADOS CIUDADELA.

HORA: 11:00

LUGAR: Plaza de la Ciudadela en Emilio Dondé y Enrico Martínez s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Reunión para tratar con respecto a la retabulación de sus pensiones.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Mesa de trabajo para tratar sobre los avances del pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/1000.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO DE ARTESANOS INDÍGENAS ZAPATISTAS (MAÍZ).

HORA: 14:00

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la “Feria de las Culturas Indígenas 2024”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ALIANZA DE COMUNIDADES INDÍGENAS AUTÓNOMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Av. 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan la totalidad de folios para participar en la Feria de las Culturas Indígenas ya que solicitaron 56 y solo les autorizaron 25.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

TRABAJADORES DE LIMPIA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS.

HORA: Durante el día

LUGAR: Alcaldía La Magdalena Contreras en Av. Álvaro Obregón No. 20, Col. Barranca Seca, Alc. La Magdalena Contreras.

MOTIVO: Exigen mejoras laborales; así como materiales, vehículos y combustible suficiente para realizar su trabajo de manera adecuada.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷×÷÷

ARTESANEANDO

HORA: Durante el día.

LUGAR: Av. 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Solicitan espacios para la Feria de las Culturas Indígenas que se realizara del 2 al 18 de agosto.