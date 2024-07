Hombres armados ASALTAN joyería en Plaza Sendero Ixtapaluca en menos de 2 minutos: VIDEO

En redes sociales circula el video de un asalto perpetrado por dos hombres con gorra en el centro comercial Plaza Sendero Ixtapaluca, en el Estado de México. Los dos sujetos se acercaron al mostrador de una joyería, donde se encontraba la vendedora. Ahí uno de los ladrones sacó una pistola con la que apuntó a la empleada y le hizo la señal de silencio a una clienta que observaba los artículos acompañada de una menor de edad.

El otro ratero llegó por atrás y de un salto se metió al puesto, por lo que la mujer que atendía el negocio no tuvo más que dejar que ambos asaltantes tomaran la mercancía, mientras el robo era grabado por una cámara de seguridad del centro comercial. Mientras los sujetos tomaban las alhajas, la víctima intentó pedir auxilio levantando sus manos para ser vista por otras personas, pero no hubo respuesta. Los hechos ocurrieron el domingo 28 de julio, alrededor de las 20:00 horas.

Tras cometer el robo en menos de dos minutos, en el video se puede ver que los hombres salieron corriendo del lugar; sin embargo, no aparecieron los guardias de seguridad para auxiliar a la mujer que pese a los intentos, no logró evitar que uno de los hombres saliera con una bolsa negra llena de joyas y sin que la policía municipal interviniera.

La difusión de este clip en redes sociales ha causado indignación entre los internautas, quienes cuestionan la ausencia de los elementos de seguridad durante el robo.

"Es que estaban ocupados los de seguridad con las personas que van disfrazadas al cine!", "Y aquí los guardias de seguridad ni sus luces y en otra plaza negando el acceso al cine solo por ir disfrazados q lindo es el Edomex", "Estos fueron ex seguridad de la plaza para saber en qué momento no hay patrullas y los guardias hacen su cambio", "Pobre mujer que necesidad tiene de esos sustos y malos ratos, pin... gobierno que no hace nada!!!!!", son algunos de los comentarios que se leen en X.

