Caso Ayotzinapa: AMLO y padres de 43 normalistas acuerdan reunión con Sheinbaum

Será el 29 de julio cuando los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López se vuelvan a reunir en Palacio Nacional a las 11 de la mañana para darle seguimiento a las investigaciones de los estudiantes, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

“Creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación y lo más importante es que tendríamos una reunión el día 29 de julio, en la que esta reunión ya estaría la presidenta electa con nosotros. Entonces, para nosotros eso es lo relevante… Que pueda haber esta reunión. Obviamente, la investigación que tiene el presidente va a continuar, mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta”, expresó.

Luego de casi tres horas de reunión, Rosales señaló que esta vez no recibieron algún avance en las líneas de investigación que ellos han referido al Gobierno Federal y agregó que no recibieron el reporte que había anunciado el mandatario hace unas semanas, pues en el encuentro les hicieron saber que aún no está completo.

“Nosotros, es decir, que las líneas fundamentales, pues, no han avanzado, ellos refieren que tienen avances, nos van a presentar ese día un informe según por escrito, hoy no se presentó ese informe que dijo el presidente que le iba a dar a las madres y padres, entonces esperamos el día 29 que se presente ese informe y que se tenga esa reunión ya veremos qué novedades hay y lo más importante es que, pues, estaría la presidenta electa”, manifestó.

Al cuestionarlo sobre cuáles son las peticiones que siguen haciendo, dijo, “Mira, la petición de nosotros es que los 800 folios sean entregados para que un ente externo los pueda revisar. La otra petición es que la línea que tiene que ver con 17 estudiantes se pueda avanzar, profundizando sobre la misma. La extradición de Tomás Zerón, de Lucio y de José Ulises Bernabé, para nosotros, son los puntos, digamos, pendientes que en esta última recta este gobierno tendría que estar presentando avances”.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, aseguró que los padres están convencidos de que en tres meses no les darán respuesta de donde están los restos de sus hijos, aunado a ello, resaltó que los mismos han reconocido que sí se han dado grandes avances durante este sexenio.

“Nosotros lo que siempre hemos reconocido es que hubo algunos avances sueltos al principio del sexenio. Se procesó a los que habían torturado, se reconoció que la versión que se había creado no era suficiente. Pero lo principal para las familias, que es diluir el paradero de todos los muchachos, pues no ha sido esclarecido… las familias lo que tienen claro es que en tres meses es difícil que pase y entonces han pedido que el caso no se cierre, que siga hacia adelante”, manifestó.

Finalmente, Felipe de la Cruz, vocero de uno de los grupos de los padres, sostuvo que el informe que prometió entregar López Obrador se los harán llegar el próximo lunes 8 de julio.

“Si miren, el compromiso es esta por terminar el informe, se comprometió a entregarlo el día lunes, este lunes que viene nos los va a enviar de manera personal a cada uno de los padres, para conocer el informe final y las evidencias que él tiene y las verdades que él tiene durante todo este tiempo de investigación”, comentó.

